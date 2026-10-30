Seminare ANAF în noiembrie 2026: Taxarea veniturilor din chirii, TVA la achiziția de mașini, înrolarea în SPV și alte 5 teme fiscale

ANAF a publicat calendarul seminarelor online pe luna noiembrie 2026, care include teme precum impozitarea veniturilor din chirii, tratamentul fiscal al veniturilor obținute din activități independente, precum și tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de mașini.

Potrivit calendarului publicat de ANAF, seminarele programate în luna noiembrie sunt următoarele:

17 noiembrie, 10:30 - Condiții ce trebuie îndeplinite pentru utilizarea sistemului special OSS. Excluderea din sistemul OSS;

18 noiembrie, 10:00 - Impozitarea veniturilor obținute de contribuabili din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal;

19 noiembrie, 10:00 - Tratamentul fiscal al veniturilor din activități independente;

20 noiembrie, 11:00 - Tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de autovehicule;

24 noiembrie, 12:00 - Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente;

25 noiembrie, 10:00 - Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale aplicabil veniturilor din activităţi independente;

26 noiembrie, 10:00 - Principalele modificări fiscale în domeniul impozitului pe venit, valabile pentru anul 2026;

27 noiembrie, 09:30 - Înrolarea în Spațiul Privat Virtual al persoanelor fizice și juridice.

Durata fiecărui seminar este de două ore, iar înscrierile se pot face AICI până la ora începerii acestuia, în limita locurilor disponibile. Capacitatea maximă este de 500 de participanți pentru fiecare seminar.