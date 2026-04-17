Șeful ANAF, sfat pentru firme: „Am introdus indicator de preinsolvență. Să începeți să vă uitați pe bilanțuri și situații financiare”

Șeful ANAF, sfat pentru firme: „Am introdus indicator de preinsolvență. Să începeți să vă uitați pe bilanțuri și situații financiare”
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

ANAF a introdus un indicator de preinsolvență, astfel că firmele ar trebui să își verifice bilanțurile și situațiile financiare, ținând cont că instituția lucrează la o procedură de atragere a răspunderii administratorului, a declarat președintele Fiscului la un eveniment organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

„Am introdus indicator de preinsolvență. Vă sfătuiesc să începeți să vă uitați pe bilanțuri și situații financiare pentru că multe sunt construite pentru a intra în insolvență la un moment dat. Cred că indicatorii de preinsolvență vor da cu adevărat de lucru structurilor de control. Vom face primele analize luna viitoare și o să înceapă controale punctuale pe partea de preinsolvență”, a spus Nica.

âANAF lucrează la o procedură care va fi gata luna aceasta: atragerea răspunderii administratorului. 

„Am cules toate spețele pe care le avem pentru a face o procedură cât mai bună. Vom începe să facem controale pe persoane fizice plecând de la cei care au pus firma în insolvență, atragerea răspunderii și să mergem către averea persoanei respective”, a spus șeful ANAF.

Adrian Nica a mai punctat că ANAF pregătește introducerea unei proceduri de discuție finală cu contribuabilul care va putea fi derulată și în format video.

„Discuția finală cu contribuabilul: până la sfârșitul lunii iunie, o să aveți posibilitatea să se deruleze video. Va fi înregistrată. Contribuabilul va avea posibilitatea să solicite asta. Aici încercăm să dezvoltăm cu inteligența artificială în așa fel încât să ne atragă atenția unde se bate câmpii din partea noastră”, a declarat el.

