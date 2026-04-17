Șeful ANAF a găsit un „păienjeniș de firme”: Au fost create „doar să facă fraude”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat vineri, la un eveniment de fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF), că Fiscul a identificat rețele de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală. El a mai vorbit despre controalele pe care le desfășoară ANAF în această perioadă la anumiți contribuabili.

„Avem la nivelul ANAF identificate structuri de firme create doar să facă fraude, adică păienjeniș de 70-80 firme. Una emite facturi în e-Factura, nu are personal, nu are absolut nimic”, a spus șeful ANAF la Seminarul de Fiscalitate organizat de CCF.

Adrian Nica a explicat că unele dintre aceste firme nu au angajați sau infrastructură, iar administratorii nu au, în unele cazuri, pregătirea necesară pentru activitățile declarate.

„Nu-i găsești acelui administrator diploma de liceu, dar el face consultanță de înalt nivel. Intră în sistem. Firma e trecută în acest păienjeniș, cere la rambursare TVA, și în momentul în care îl detectezi, intră în insolvență. Sunt rețele pregătite pentru asta. Au același contabil la 80 de firme, acel contabil a mai făcut asta și în alte firme. Anul acesta sau anul viitor trebuie să lucrăm și la ideea de a elimina din profesie acele persoane care participă în astfel de acțiuni”, a spus Nica.

De asemenea, Adrian Nica spune că în prezent ANAF desfășoară controale la persoanele fizice cu averi nejustificate. „Trebuie să înțeleagă că trebuie să fie asistate de specialiști în fiscalitate ca să declare taxele corect”, a spus el.