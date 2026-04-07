Șase firme din România, în topul FT1000 2026. O companie sare de 1.300% creștere, IT-ul domină clasamentul

Șase companii din România au intrat în ediția 2026 a clasamentului FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies, realizat de Financial Times împreună cu Statista. Clasamentul reunește firmele europene cu cele mai accelerate creșteri ale veniturilor în perioada 2021–2024.

Cea mai bine clasată companie românească este Mevas Auto, care ocupă locul 64 la nivel european, după o creștere de peste 1.300% în trei ani. Este singura firmă locală intrată în top 100 și, totodată, cea mai spectaculoasă evoluție din acest an pentru România.

Care sunt companiile românești și cât au crescut

România este reprezentată în FT1000 2026 de șase companii, majoritatea din IT & software, dar cu diferențe semnificative de ritm de creștere:

Mevas Auto – locul 64 (automotive) – creștere de 1.311%

Arctic Stream – locul 171 (IT & software) – creștere de 171%

RebelDot – locul 454 (IT & software) – creștere de 203%

Linnify – locul 697 (IT & software) – creștere de 112%

Metaminds – locul 749 (sector public & infrastructură) – creștere de 103%

BetterQA – locul 845 (IT & software) – creștere de 84,2%

Patru dintre cele șase companii sunt din IT, ceea ce confirmă profilul economiei digitale locale. Totuși, liderul clasamentului românesc vine din automotive, un sector mai puțin reprezentat în acest tip de topuri.

Ce măsoară FT1000 și de ce apare frecvent confuzia

Clasamentul FT1000 nu este un top al celor mai mari companii din Europa, ci al celor care au crescut cel mai rapid.

Metodologia folosită de Financial Times și Statista are la bază rata anuală compusă de creștere a veniturilor (CAGR) în perioada 2021–2024. Astfel, sunt avantajate companiile aflate în fază de expansiune accelerată, nu corporațiile mature.

Acest lucru explică de ce în clasament apar frecvent scale-up-uri și firme relativ tinere, care pot înregistra salturi de câteva sute sau chiar mii de procente într-un interval scurt.

Europa: Vestul domină, dar topul se resetează rapid

Ediția 2026 confirmă dominația economiilor mari din Europa de Vest — Franța, Germania, Marea Britanie și Italia concentrează aproximativ 75% din companiile din clasament.

În același timp, topul este extrem de dinamic. Toate companiile din primele 10 poziții sunt intrări noi, ceea ce arată cât de rapid se schimbă ierarhiile în zona firmelor cu creștere accelerată.

Sectorial, IT & software rămâne lider detașat, fiind cel mai bine reprezentat domeniu din FT1000.

Creștere rapidă, dar încă puțini jucători

Ediția 2026 a FT1000 arată că România nu are încă un număr mare de companii în topul european al creșterii accelerate, dar reușește să producă jucători cu evoluții foarte rapide.

Diferența față de economiile vestice rămâne una de volum, nu neapărat de dinamică. Ecosistemul local continuă să genereze companii care cresc accelerat, în special în tehnologie, dar și, punctual, în alte sectoare.

România începe să conteze nu prin dimensiunea companiilor, ci prin viteza cu care acestea reușesc să scaleze.













