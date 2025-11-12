Salariul minim: CECCAR se delimitează revendicările Patronatului Antreprenorilor din Contabilitate

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a transmis miercuri un drept la replică, ca reacție la poziția exprimată de Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACR) privind majorarea sumei neimpozabile acordate salariaților remunerați cu salariul minim, de la nivelul actual de 300 lei la 500 lei lunar.

„Poziția publică menționată în articol aparține PACR, astfel că poate reprezenta exclusiv membrii acestei structuri patronale. Aceasta nu poate fi asimilată poziției întregii comunități a liber-profesioniștilor contabili – antreprenori în domeniul serviciilor financiar-contabile”, se arată în dreptul la replică al CECCAR.

Redăm poziția CECCAR:

„Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) transmite următoarele precizări, pentru corecta informare a publicului:

Despre reprezentativitate. Poziția publică menționată în articol aparține PACR, astfel că poate reprezenta exclusiv membrii acestei structuri patronale. Aceasta nu poate fi asimilată poziției întregii comunități a liber-profesioniștilor contabili – antreprenori în domeniul serviciilor financiar-contabile.

Statutul și rolul CECCAR. Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, CECCAR este organismul profesional care organizează și gestionează profesia contabilă în România. Experții contabili și contabilii autorizați își pot exercita profesia individual sau în societăți de profil.

Delimitarea corectă a mesajelor publice. Patronatele/organizațiile de afaceri pot exprima puncte de vedere în numele propriilor membri. Atribuirea unei astfel de poziții întregii comunități de liber-profesioniști contabili (aprox. 40.000 de membri CECCAR) poate induce confuzie cu privire la reprezentativitate.