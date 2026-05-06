România, la un pas de „junk”: criza politică împinge leul spre 5,5 și aruncă economia în aer (Consultanți)

România intră într-o zonă periculoasă după moțiunea de cenzură: piețele au reacționat instant, iar efectele se văd deja în economie. Cursul leu/euro sparge recorduri și se îndreaptă spre 5,3–5,5 lei, în timp ce statul se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE. În paralel, deficitul bugetar a fost redus drastic, iar investițiile străine au revenit puternic, cu +45% în 2025 și +40% la început de 2026. Pe acest fundal fragil, instabilitatea politică riscă să anuleze progresele și să împingă economia într-o recesiune severă, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames și transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.

Leul cade, costurile explodează: „corecțiile dictate de piețe sunt nemiloase”

Nota de plată a crizei politice a început deja să fie achitată. Piețele financiare reacționează primele, iar semnalele sunt negative pe toate fronturile. Deprecierea rapidă a monedei naționale pune presiune directă pe inflație și pe puterea de cumpărare, în timp ce costurile de finanțare ale statului cresc accelerat.

„Corecțiile dictate de piețe sunt nemiloase și, din păcate, vor fi extrem de costisitoare pentru toți românii”, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Într-un context european complicat, România devine mai vulnerabilă ca oricând la percepția investitorilor. Orice semnal de instabilitate politică este taxat imediat prin costuri mai mari și presiune pe curs.

Pericolul „junk”: decizia stă exclusiv în mâna politicienilor

Semnalele de alarmă au ajuns deja la Ministerul Finanțelor. Agențiile de rating monitorizează în timp real situația din România, iar o retrogradare la categoria „junk” ar avea efecte în lanț: credite mai scumpe, investiții mai puține și presiune suplimentară pe economie.

Potrivit analizei Frames, cheia este una singură: stabilitatea.

„Sper ca dl. Bolojan, în calitate de premier interimar și Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, să asigure continuarea la timp a plăților și să își respecte fără excepție angajamentele publice. Și asta în condițiile în care disciplina financiară nu mai este doar o recomandare teoretică, ci o regulă de supraviețuire. Doar așa poate fi protejată capacitatea statului de a se finanța de pe piețele internaționale”, afirmă Negrescu.

În lipsa unui guvern stabil și a unui plan coerent, riscul unei decizii drastice din partea agențiilor crește exponențial.

26 de miliarde de euro în joc: PNRR, SAFE și OCDE, la un pas de blocaj

Anul 2026 este descris de analiști drept un moment critic pentru România. Trei proiecte strategice majore depind direct de stabilitatea politică.

Primul este PNRR, care poate aduce încă 10 miliarde de euro până în august. Dar progresul este lent.

„N-am reușit până acum să atragem decât o tremie din banii puși la dispoziție de Bruxelles. Dacă nu vom reuși să respectăm angajamentele de reformă, PNRR va rămâne în istoria României drept Planul Național de Reforme Ratate”, spune Negrescu.

Al doilea este programul SAFE, în valoare de peste 16 miliarde de euro, esențial pentru infrastructură și apărare.

„SAFE nu e o conspirație, este o gură de oxigen pentru România din perspectiva securității naționale. Avem șansa de a ne relansa producția din industria de apărare și să continuăm autostrăzile. Și asta la un cost nesperat de bun. Cei 16,68 miliarde de euro sunt oferiți la o dobândă de numai 3% față de 7% cât se împrumută în mod normal statul și cu o perioadă de grație de 10 ani. Practic ne modernizăm armata și infrastructura cu un credit pe care îl vom plăti în 45 de ani de acum încolo”, arată analiza Frames.

Al treilea obiectiv este aderarea la OCDE, crucială pentru credibilitatea internațională.

Fără stabilitate guvernamentală, toate aceste proiecte riscă să fie blocate.

„Dacă nu vom avea rapid un guvern capabil să pună în practică aceste reforme, din păcate ne vom îndrepta spre o recesiune dură, pentru că piețele nu vor ezita să sancționeze România pentru acest derapaj politic. Pe investitori nu îi interesează lupta electorală, cine dă mai bine la televizor, ei fac calcule seci, concrete, bazate pe date predictibile nu pe sloganuri și promisiuni de mai bine”, a mai spus Negrescu.

Paradox: economia începea să-și revină înainte de criză

În mod paradoxal, datele economice arătau o îmbunătățire clară înainte de criza politică. Deficitul bugetar s-a înjumătățit, de la 43,6 miliarde lei la 21 miliarde lei în primul trimestru, iar ponderea în PIB a scăzut de la 2,28% la 1,03%.

Veniturile au crescut cu 12,3%, pe fondul digitalizării ANAF, iar cheltuielile au fost temperate.

„Observăm o corecție reală a cheltuielilor cu personalul bugetar și o plafonare a ritmului în care cresc cheltuielile rigide ale statului, un semnal că aparatul administrativ încearcă o cură de slăbire”, arată analiza Frames.

În același timp, investițiile străine reveniseră puternic, iar dezechilibrele externe începeau să se corecteze. Investițiile finanțate din fonduri europene crescuseră cu 12,7%, semn că economia se repoziționa pe baze mai sustenabile.

Dar toate aceste progrese sunt acum sub semnul întrebării.