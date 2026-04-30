Registrul Comerțului, anunț privind taxa de publicare a documentelor în Monitorul Oficial

Începând de joi, 30 aprilie 2026, taxa pentru publicarea documentelor în Monitorul Oficial se va plăti doar după admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului, informează Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) firmele. 

„După admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului, petentul va primi nota de calcul în vederea achitării tarifului de publicare în Monitorul Oficial al României. Subliniem că nota de calcul pentru tariful de publicare în Monitorul Oficial al României se va genera și achita numai în cazul când cererea depusă se va soluționa cu soluția ADMIS”, conform ONRC. 

Publicarea în Monitorul Oficial este o procedură legală obligatorie, iar pentru transmiterea actelor de către Registrul Comerțului, profesioniștii trebuie să achite tariful corespunzător înainte de eliberarea documentelor.

„Vă reamintim că opozabilitatea față de terți curge de la data publicării în Monitorul Oficial al României a actului/actelor supus/e acestei obligații”, spune ONRC.

