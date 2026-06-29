Rectorul UPT: „România are nevoie de o strategie națională pentru robotică și roboți umanoizi”

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, atrage atenția că următoarea etapă a revoluției digitale nu va fi reprezentată doar de inteligența artificială care generează text sau imagini, ci de integrarea acesteia în sisteme fizice: roboți umanoizi, drone și platforme autonome, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Rectorul UPT a efectuat o vizită în SUA, la universități prestigioase precum Berkeley, Princeton și MIT, unde a discutat cu specialiști și cercetători despre direcțiile în care se dezvoltă educația și cercetarea în domeniul inteligenței artificiale, dronelor, roboticii și sistemelor autonome.

Florin Drăgan consideră că statul ar trebui să înceapă încă de acum elaborarea unei strategii naționale dedicate acestui domeniu, astfel încât țara să poată atrage investiții, startup-uri și proiecte de cercetare într-un sector aflat la început, dar cu un potențial uriaș de dezvoltare.

Piața globală a roboților umanoizi ar putea ajunge la 38 de miliarde de dolari până în 2035, conform unei analize Goldman Sachs Research. În paralel, Morgan Stanley estimează că, pe termen lung, roboții umanoizi ar putea genera o piață de aproximativ 5.000 miliarde dolari până în 2050, pe măsură ce aceste sisteme vor fi integrate în industrie, logistică, sănătate și servicii. Specialiștii Universității Politehnica Timișoara au observat această direcție în marile centre universitare și de cercetare din SUA, unde dezvoltarea roboticii bazate pe inteligență artificială este privită deja ca una dintre principalele priorități tehnologice ale următoarelor decenii.

În acest context, rectorul Universității Politehnica Timișoara consideră că România are nevoie de o abordare strategică și coordonată la nivel național, similară celor dezvoltate deja în alte state europene și în marile economii ale lumii.

„Am ratat oportunități importante în dezvoltarea inteligenței artificiale și nu trebuie să repetăm aceeași greșeală. Pe noi, ca țară, această tehnologie aproape că ne-a luat prin surprindere, iar acest lucru se vede prin faptul că acum țările vecine stau mult mai bine ca noi în domeniul inteligenței artificiale. Europa tratează deja robotica, dronele și sistemele autonome ca domenii strategice, iar statele care investesc acum în competențe, cercetare și inovare vor avea un avantaj economic important în următorul deceniu. România trebuie să decidă dacă va fi doar cumpărător de tehnologie sau dacă va participa la dezvoltarea ei. Noi avem deja resursă umană pasionată, dovadă sunt numeroasele concursuri de robotică la nivel mondial, câștigate de elevi și studenți. În plus, avem deja companii multinaționale în România care au ca direcții de dezvoltare roboții umanoizi”, afirmă rectorul Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

În opinia rectorului UPT, o astfel de strategie nu ar trebui să se limiteze la finanțarea unor proiecte punctuale, ci să creeze un ecosistem care să conecteze educația, cercetarea și mediul economic. România are nevoie de laboratoare de testare, centre de competență, programe de finanțare pentru startup-uri și parteneriate solide între universități și industrie, astfel încât noile tehnologii să poată fi dezvoltate și implementate local.

„În următorii ani vom vedea tot mai multe aplicații ale roboticii și sistemelor autonome în industrie, agricultură, logistică, sănătate și infrastructură. Nu discutăm despre tehnologii care vor apărea peste câteva decenii, ci despre soluții care sunt deja testate și implementate în multe părți ale lumii. În India, de exemplu, mii de oameni fac parte dintr-un program prin care antrenează viitorii roboți umanoizi în principalele activități de zi cu zi. Deci tehnolgia aceasta este mai aproape decât credem. Tocmai de aceea este important să pregătim specialiști înainte ca piața să ajungă să îi ceară în număr foarte mare”, explică Florin Drăgan.

UPT va înființa în această toamnă Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, o structură academică ce va reuni competențe din domenii precum Informatică, Mecatronică, Robotică, dar și Ingineria Dronelor și Informatică Aeronautică. În următorii ani, universitatea își propune să dezvolte și programe de studii dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome, după modelul unor universități de referință la nivel internațional. Obiectivul este ca absolvenții să dobândească competențe într-un domeniu care va influența profund economia și piața muncii în următorul deceniu.

„Dacă vrei să te dezvolți ca universitate, ca administrație sau ca stat, trebuie să fii cu cel puțin un pas înaintea tehnologiei. Nu poți să aștepți ca piața să îți spună de ce specialiști are nevoie și abia apoi să începi să îi formezi. În momentul în care cererea apare, este deja prea târziu. De când apare ideea până la primul inginer absolvent al unui nou program de studiu trec 5 ani, cu doar un an pentru acreditare. Universitățile trebuie să anticipeze schimbările și să pregătească oamenii pentru industriile care vor domina economia peste cinci sau zece ani. De exemplu, ca universitate poți deveni un nod de excelență în fine tuning de modele AI pentru domenii inginerești specifice cum ar fi producția, automatizările sau mecatronica”, a declarat rectorul UPT.

Motivele pentru care România are nevoie de o strategie în Robotică

România are nevoie de o strategie națională pentru robotică și roboți umanoizi deoarece aceste tehnologii vor influența competitivitatea industrială, piața muncii, educația, infrastructura, agricultura, sănătatea, sistemul de apărare și capacitatea țării de a produce tehnologie, nu doar de a o importa. Conform EU Robotics Policy, robotica este importantă pentru capacitatea Europei de a menține și extinde un sector manufacturier competitiv, cu milioane de locuri de muncă asociate.