Proiectul care elimină comodatul din ridesharing afectează aproape 70% din parcul autorizat pentru Uber și Bolt – peste 45.000 de mașini

Aproape 70% dintre autoturismele autorizate în România pentru transport alternativ sunt folosite în prezent în baza unor contracte de comodat, potrivit datelor oficiale transmise de Autoritatea Rutieră Română - ARR către StartupCafe.ro.

Este vorba despre peste 45.000 de mașini care ar trebui să-și schimbe forma juridică de utilizare în cazul în care un proiect depus în Parlament, care propune eliminarea comodatului din ridesharing, va fi adoptat în forma actuală.

Mașinile nu ar fi eliminate automat de pe platforme precum Uber și Bolt. Pentru a putea continua activitatea, proprietarii și operatorii ar trebui însă să treacă la proprietate, închiriere sau leasing ori șoferii să devină ei înșiși operatori autorizați, de exemplu prin intermediul unui PFA.

Proiectul se află în procedură parlamentară și nu este în vigoare.

Aproape 7 din 10 mașini autorizate sunt folosite prin comodat

În România sunt 66.166 de copii conforme eliberate pentru autoturismele care efectuează transport alternativ, arată ARR în răspunsul transmis StartupCafe.ro. Dintre acestea, 45.255 sunt aferente unor mașini utilizate în baza contractelor de comodat. Alte 12.688 de copii conforme au fost eliberate pentru autoturisme închiriate, 5.094 pentru mașini aflate în proprietatea operatorilor și 3.129 pentru autoturisme utilizate în leasing. Contractele de comodat reprezintă astfel 68,4% din total. Cu alte cuvinte, aproape 7 din 10 mașini autorizate pentru transport alternativ funcționează în prezent în baza formei juridice pe care proiectul parlamentarilor propune să o elimine.

Datele se referă la numărul copiilor conforme și al autoturismelor autorizate, nu la numărul șoferilor sau al firmelor. Un operator poate avea mai multe mașini, iar răspunsul ARR nu arată câte dintre acestea efectuează zilnic curse.

Ce propun parlamentarii

În forma actuală a legislației, copia conformă a autorizației pentru transport alternativ poate fi eliberată pentru mașinile deținute de operator în proprietate, închiriere sau comodat. Copia conformă este documentul emis pentru fiecare autoturism folosit în activitatea de transport alternativ.

Proiectul legislativ depus în Parlament elimină contractul de comodat dintre formele acceptate pentru eliberarea documentului.

În forma propusă, operatorii ar mai putea folosi mașini aflate în proprietate, închiriere sau leasing.

Textul nu prevede excepții pentru mașinile personale ale șoferilor, pentru autoturismele date în folosința propriului SRL sau pentru contractele încheiate între membrii aceleiași familii.

Datele ARR arată că modificarea nu ar afecta o situație marginală, ci forma juridică utilizată pentru majoritatea parcului autorizat în transportul alternativ.

Cum funcționează comodatul în ridesharing

Contractul de comodat reprezintă un împrumut gratuit de folosință. Proprietarul permite unei alte persoane sau unei firme să utilizeze mașina, fără să perceapă chirie, iar autoturismul trebuie restituit la finalul perioadei stabilite.

Într-o situație frecventă în transportul alternativ, mașina aparține șoferului, dar autorizația de transport alternativ aparține unei firme care administrează o flotă.

Șoferul dă mașina în comodat firmei, iar operatorul solicită de la ARR copia conformă pentru autoturismul respectiv. Proprietatea nu se transferă, iar firma nu plătește chirie pentru utilizarea mașinii.

Șoferul efectuează apoi curse în cadrul operatorului autorizat și prin intermediul platformei digitale.

Contractul de comodat reglementează însă numai dreptul firmei de a utiliza mașina. Separat, între șofer și operator pot exista un contract de muncă, comisioane, taxe de administrare a flotei sau alte raporturi contractuale.

Comodatul este folosit și atunci când o persoană fizică își pune propria mașină la dispoziția propriului SRL. Autoturismul rămâne pe numele asociatului, iar firma dobândește dreptul de a-l utiliza fără să îl cumpere și fără să plătească o chirie.

De ce este comodatul atât de folosit

Contractul permite introducerea relativ simplă a unei mașini personale în activitatea unui operator autorizat.

Proprietarul nu trebuie să vândă autoturismul firmei, iar operatorul nu trebuie să mobilizeze bani pentru cumpărare, să achite rate de leasing sau să plătească o chirie.

În cazul șoferilor care lucrează prin flote, comodatul face posibilă autorizarea mașinii personale prin intermediul operatorului.

Pentru persoanele care au propriul SRL, contractul permite utilizarea mașinii personale în activitatea firmei fără transferarea proprietății.

Tocmai această flexibilitate explică ponderea foarte mare indicată de datele ARR.

Ce variante ar avea cele peste 45.000 de mașini

Eliminarea comodatului nu ar însemna automat că toate cele peste 45.000 de autoturisme ar dispărea de pe Uber, Bolt sau alte platforme.

Operatorii și proprietarii ar trebui însă să schimbe baza juridică pe care sunt emise copiile conforme.

Cea mai accesibilă alternativă pentru o mare parte dintre actualele contracte de comodat ar putea fi închirierea.

Proprietarul ar păstra mașina, dar ar încheia cu operatorul un contract prin care firma plătește pentru folosirea autoturismului.

Spre deosebire de comodat, închirierea nu este gratuită. Ar trebui să existe o chirie reală, înregistrată în contabilitatea operatorului și tratată fiscal ca venit al proprietarului.

Nu ar fi suficientă simpla schimbare a denumirii contractului. Dacă proprietarul nu primește nicio plată, relația rămâne, în esență, una gratuită.

Pentru operatori ar apărea astfel costuri suplimentare, iar proprietarii ar avea venituri care trebuie declarate și impozitate potrivit regulilor fiscale aplicabile.

Șoferii ar putea trece de la flotă la PFA

O altă variantă ar fi ca șoferul care folosește propria mașină să nu mai lucreze printr-o flotă, ci să devină el însuși operator de transport alternativ.

Acesta s-ar putea organiza, de exemplu, ca PFA sau întreprindere individuală, ar solicita propria autorizație și ar lucra direct cu platforma digitală.

În cazul unui PFA, titularul și proprietarul mașinii sunt aceeași persoană fizică. Autoturismul propriu ar putea fi folosit în activitate ca bun deținut în proprietate de operator, fără să mai fie necesar un contract de comodat cu o societate separată.

Șoferul ar trebui însă să preia toate responsabilitățile operatorului: autorizarea ARR, relația contractuală cu platforma, contabilitatea, declarațiile fiscale și plata taxelor aferente activității.

Pentru unii șoferi, această variantă ar putea elimina comisionul sau taxa plătită unei flote. Pentru alții, costurile și obligațiile administrative ale activității independente ar putea fi mai greu de gestionat.

Ce se întâmplă cu șoferul care are propriul SRL

Situația este diferită în cazul unui șofer care lucrează prin propriul SRL, dar are autoturismul înmatriculat pe numele său, ca persoană fizică.

Persoana fizică și societatea sunt entități distincte. Mașina asociatului nu devine automat proprietatea firmei.

În prezent, asociatul poate da autoturismul în comodat societății, iar SRL-ul poate solicita copia conformă.

Dacă proiectul va fi adoptat fără excepții, asociatul ar trebui să închirieze mașina firmei, să o vândă societății sau să își reorganizeze activitatea printr-o formă individuală, precum PFA.

Închirierea ar păstra mașina în proprietatea persoanei fizice, dar ar presupune plata și fiscalizarea unei chirii.

Vânzarea ar transfera autoturismul în patrimoniul firmei, cu formalitățile de înmatriculare și evidență contabilă aferente.

Leasingul ar fi mai ales o soluție pentru achiziții viitoare, nu o alternativă imediată pentru mașinile deja cumpărate și deținute de persoane fizice.

Flotele ar trebui să-și modifice modelul de funcționare

Impactul cel mai mare ar putea fi resimțit de firmele care administrează flote formate în principal din mașinile personale ale șoferilor.

În modelul actual, operatorul poate obține copii conforme pentru numeroase autoturisme primite gratuit în folosință, fără să fie proprietarul lor și fără să plătească o chirie.

După eliminarea comodatului, firma ar trebui să închirieze mașinile, să le cumpere sau să folosească autoturisme luate în leasing.

Cumpărarea a zeci sau sute de mașini ar necesita capital semnificativ. Leasingul ar presupune rate, costuri de finanțare și condiții de eligibilitate. Închirierea ar fi probabil alternativa cea mai ușor de aplicat, dar ar genera noi plăți, documente și obligații fiscale.

O parte dintre șoferi ar putea decide să lucreze independent prin PFA. Alții ar putea rămâne în flote, dar în baza unor contracte de închiriere. Unii ar putea renunța la activitate dacă noile costuri și formalități ar reduce prea mult veniturile obținute din curse.

Modificarea ar putea conduce astfel nu doar la schimbarea unor contracte, ci și la restructurarea pieței: mai mulți operatori independenți, flote care închiriază oficial mașinile șoferilor și firme mai mari care dețin sau finanțează propriile parcuri auto.

Ce se întâmplă cu documentele deja emise

Proiectul trebuie să clarifice și ce se va întâmpla cu cele peste 45.000 de copii conforme eliberate în baza contractelor de comodat.

Dacă documentele existente vor rămâne valabile până la expirare, trecerea la noile forme juridice ar putea avea loc treptat.

Dacă operatorii vor fi obligați să prezinte rapid un nou titlu de folosință, ARR s-ar putea confrunta cu zeci de mii de solicitări pentru eliberarea sau modificarea documentelor.

Ar fi necesară și o perioadă de tranziție suficientă pentru încheierea noilor contracte, înregistrarea fiscală a chiriilor, transferarea eventuală a proprietății și refacerea documentației de autorizare.

În lipsa unei tranziții clare, unele mașini ar putea rămâne temporar fără dreptul de a efectua curse, chiar dacă proprietarii intenționează să continue activitatea.

Proiectul nu este încă în vigoare

Contractele de comodat pot fi folosite în continuare în transportul alternativ, conform legislației aflate acum în vigoare. Actualul articol 13 permite eliberarea copiei conforme pentru mașinile deținute în proprietate, închiriere sau comodat.

Proiectul poate fi modificat în comisiile parlamentare, poate primi excepții sau o perioadă de tranziție și poate fi adoptat ori respins.

Datele obținute de StartupCafe.ro de la ARR arată însă dimensiunea efectului potențial: eliminarea comodatului ar obliga la reorganizare forma juridică în care funcționează aproape 70% din parcul autorizat pentru transport alternativ, respectiv peste 45.000 de mașini.