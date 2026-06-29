Zeci de parlamentari au depus o propunere de lege pentru eliminarea contractelor de comodat din transportul alternativ. „Creează premise favorabile pentru sustragerea de la obligațiile fiscale”

Zeci de parlamentari de la PSD au depus la Senat o propunere de lege pentru eliminarea practicii actuale de utilizare a contractelor de comodat pe mașinile folosite în transportul alternativ intermediat prin aplicații de ridesharing ca Uber sau Bolt.

Inițiativă legislativă semnată de 33 de parlamentari PSD prevede modificarea art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.

Conform propunerii de lege, la articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art. 13 (1) Pentru fiecare autoturism deținut în proprietate, închiriere, contract de leasing și utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R., emitentă a autorizației de transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea următoarelor documente, în copie:

a) autorizația de transport alternativ;

b) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autoturismului;

c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea de către autoturismul respectiv a condițiilor prevăzute la art. 19;

d) contractul de închiriere a autoturismului în formă autentificată.

(2) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele deținute în proprietate sau închiriere”.

Măsura eliminării contractelor de comodat din ridesharing a fost cerută mai ales de reprezentanții taximetriștilor și ai companiilor de taxi.

În expunerea de motive parlamentarii care au inițiat textul susțin că au constatat „o serie de vulnerabilități generate de utilizarea autoturismelor aflate în comodat, vulnerabilități care afectează atât capacitatea autorităților de a verifica legalitatea activității desfășurate, cât și concurența loială dintre operatorii economici care activează pe piața transportului de persoane”.

„Utilizarea autoturismelor în baza unor contracte de comodat creează premise favorabile pentru sustragerea de la obligațiile fiscale și pentru desfășurarea unor activități economice într-un cadru insuficient de transparent. În practică, contractele de comodat pot fi încheiate cu o mare flexibilitate, inclusiv între persoane aflate în relații de afiliere sau între membri ai aceleiași familii, ceea ce îngreunează verificarea beneficiarului real al veniturilor generate de activitatea de transport alternativ. Această situație poate facilita disimularea raporturilor economice reale și poate constitui un factor de risc în ceea ce privește evaziunea fiscală” - susțin parlamentarii PSD semnatari.

Ei mai arată că, în cazul taximetriștilor, legislația impune ca vehiculele utilizate să fie deținute în proprietate, leasing sau alte forme expres reglementate, fără a permite desfășurarea activității cu autoturisme deținute în comodat.

„În schimb, operatorii de transport alternativ beneficiază de un regim mai permisiv, deși prestează servicii comparabile de transport persoane contra cost” - atrag atenția parlamentarii.

„Această diferență de reglementare generează un avantaj competitiv artificial pentru operatorii de transport alternativ care utilizează vehicule în comodat, reducând costurile de intrare și de conformare și creând premisele unei concurențe neloiale față de transportatorii autorizați în regim de taxi. În condițiile în care ambele categorii de operatori activează pe aceeași piață și se adresează acelorași consumatori, este necesară asigurarea unui cadru juridic echilibrat și nediscriminatoriu”, reclamă inițiatorii.

De asemenea, eliminarea autoturismelor utilizate în comodat din categoria vehiculelor eligibile pentru desfășurarea activității de transport alternativ „va contribui la creșterea gradului de trasabilitate a bunurilor utilizate în activitate, la simplificarea controalelor efectuate de autoritățile competente și la consolidarea disciplinei fiscale în domeniu”, se mai arată în expunerea de motive.

Senatul este abia prima cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaților.