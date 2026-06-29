Programul Star al Băncii Transilvania a atins două borne: 800.000 de carduri de cumpărături și o comunitate de 50.000 de magazine partenere

Programul Star al Băncii Transilvania a atins două borne: 800.000 de carduri de cumpărături Star și o comunitate în creștere de 50.000 de magazine partenere, atât fizice, cât și online.

De la lansare, Star a evoluat dintr-un program de loialitate într-un ecosistem de plăți, creditare și beneficii comerciale. Este în prezent cea mai extinsă rețea de comercianți parteneri din România, cu beneficii atât pentru clienții Băncii Transilvania, cât și pentru comercianții care folosesc soluțiile de plată ale băncii – POS fizic și POS App, soluții eCommerce și opțiunea de plată online Pay with BT Pay.

„Am construit în jurul programului Star un ecosistem care aduce împreună clienți, comercianți și tehnologie pentru a face lucrurile simple, accesibile și relevante în fiecare moment de cumpărare. Ne dorim ca, prin Star și BT Pay, să fim parte din deciziile importante ale clienților noștri, oferindu-le în același timp libertatea și flexibilitatea de care au nevoie”

– declară Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

Ce înseamnă cardurile Star pentru clienți

Persoanele care folosesc cardurile Star la magazine partenere programului beneficiază de flexibilitate la plată și de un sistem de fidelizare:

Rate fără dobândă – până la 18 rate la comercianții parteneri Star pentru produse și servicii din toate domeniile, inclusiv la polițele de asigurări RCA, de călătorie și de locuință emise prin BT Pay. Cardurile Star sunt folosite cel mai frecvent pentru achiziții cu plata în rate fără dobândă din categoriile electronice, casă & grădină, asigurări și turism ceea ce confirmă rolul lor în cheltuielile curente și în achizițiile planificate.

Puncte de loialitate Star la fiecare plată integrală, 1 punct Star însemnând 1 leu: 0,3% pentru plățile din România și 0,1% pentru plățile din străinătate și până la 10% din partea comercianților parteneri. Cele mai frecvente cumpărături cu puncte Star sunt produse electronice, pentru casă & grădină, produse achiziționate din farmacii, respectiv îmbrăcăminte.

Oferte exclusive ale magazinelor partenere, disponibile în BT Pay.

Gestionare completă în BT Pay – solicitarea sau majorarea liniei de credit cu posibilitatea de a folosi cardul imediat după emitere, cât și administrarea acestuia.

Ce înseamnă Star pentru comercianții care fac parte din program

Pentru comercianți, integrarea în programul Star înseamnă accelerarea vânzărilor, valoare mai mare a coșului de cumpărături, diferențiere competitivă, vizibilitatea brandului și fidelizarea clienților.

Leadership BT pe piața cardurilor

Banca Transilvania este liderul pieței de carduri din România atât în ceea ce privește emiterea, cât acceptarea acestora.

În prezent, ecosistemul BT cuprinde 8,5 milioane de carduri, aplicațiile BT Pay și BT Go, peste 2.000 de bancomate, 150.000 de POS-uri fizice, 9.000 de terminale eCommerce, aproximativ 90.000 de soluții SoftPOS instalate (BT POS App) și Pay with BT Pay, opțiune integrată pe aproximativ 35.000 de site-uri și aplicații. Aceste cifre reflectă accelerarea semnificativă a adopției soluțiilor digitale de plată, în special în zona de mobile acceptance, telefonul devenind un instrument esențial de plată și pentru încasări.

Articol susținut de Banca Transilvania.