Procedură ANAF: Lista situațiilor în care inspectorii Antifraudă vor folosi camere bodycam la controale în HoReCa și alte zone

ANAF a pregătit procedura privind condițiile în care inspectorii Antifraudă vor putea folosi camere video portabile de tip bodycam în timpul controalelor, în trei zone de operare: controlul mărfurilor, transport și HoReCa/comerț cu amănuntul.

StartupCafe.ro a scris recent că Ministrul Finanțelor a făcut lista activităților rămase de realizat din calendarul de implementare a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul național de redresare și reziliență, aflate în responsabilitatea instituției, printre acestea numărându-se și utilizarea camerelor purtate pe corp la controalele ANAF în HoReCa și alte zone de operare.

Acum, ANAF a pregătit proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind condițiile de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip bodycam din dotare de către inspectorii antifraudă în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit acestuia, folosirea camerelor audio-video portabile de către inspectorii antifraudă în timpul controalelor are ca scop:

a) prevenirea și combaterea corupției în activitatea antifraudă;

b) protecția inspectorilor antifraudă împotriva faptelor de ultraj și a acuzațiilor neîntemeiate cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu;

c) constituirea de mijloace de probă privind faptele constatate în cadrul acțiunilor de control fiscal, inclusiv documentarea infracțiunilor de evaziune fiscală și fraudă fiscală;

d) descurajarea săvârșirii unor fapte ilegale, prin conștientizarea faptului că acțiunile inspectorilor antifraudă sunt înregistrate;

e) asigurarea transparenței și responsabilității în desfășurarea acțiunilor de control antifraudă;

f) verificarea modului de acțiune al personalului propriu.

În ce situații vor folosi inspectorii Antifraudă camerele bodycam

Inspectorii antifraudă vor folosi înregistratoare audio-video portabile pentru a înregistra principalele activități desfășurate în timpul controalelor. Este vorba despre următoarele situații:

a) control antifraudă desfășurat la sediul organului fiscal ori la sediul social, domiciliul fiscal și la sediile secundare ale tuturor categoriilor de contribuabili, în toate formele de organizare, precum şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;

b) legitimarea şi stabilirea identității administratorilor entităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în activităţile şi/sau operaţiunile investigate şi solicitarea de explicaţii scrise;

c) constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal;

d) investigaţii, supravegheri şi verificări fiscale necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală;

e) ridicare de documente, bunuri sau valori în cadrul controalelor antifraudă;

f) monitorizarea, oprirea și controlul transporturilor de bunuri și persoane, inclusiv cele de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri prin sistemul RO e-Transport;

g) însoțirea mijloacelor de transport la sediul Direcției generale antifraudă fiscală sau al structurilor teritoriale sau în locații unde se poate desfășura controlul antifraudă;

h) constatarea și sancționarea contravențiilor;

i) orice altă acțiune în care utilizarea înregistrării audio-video este considerată necesară pentru documentarea probatorie, cu acordul conducerii ierarhice.

În cadrul controalelor antifraudă, inspectorii vor putea face fotografii și înregistrări audio-video în spații publice, fără acordul persoanelor vizate.

Accesează și descarcă proiectul de ordin al ANAF: