Pleci în vacanță cu Salt Bank și te poți întoarce cu un suvenir direct în contul tău: premii de 3.000 de euro și 5% cashback în Grecia și Bulgaria cu Salt Multicurrency

Toată lumea se întoarce din vacanță cu un suvenir. Unii cu fotografii, alții cu magneți de frigider care le amintesc de locurile vizitate. Potrivit unui comunicat, vara aceasta, clienții Salt Bank „se pot întoarce și cu un altfel de suvenir: unul care ajunge direct în cont”.

Începând de astăzi și până pe 31 august, orice client Salt care efectuează cel puțin trei plăți la POS, fiecare în valoare de minimum 100 de lei, în una dintre cele 19 monede disponibile prin Salt Multicurrency, intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele cinci premii de 3.000 de euro.

Pentru că fiecare suvenir are propria poveste, fiecare plată suplimentară de minimum 100 de lei (echivalentul în moneda străină) îți crește șansele de câștig. Cu cât folosești mai des cardul Salt Multicurrency în vacanță, cu atât ai mai multe șanse să te întorci acasă cu un motiv în plus de bucurie.

Pentru cei care aleg vara aceasta Grecia sau Bulgaria, Salt Bank și Mastercard oferă 5% cashback pentru unele dintre cele mai întâlnite cheltuieli din vacanță: taxe de pod și autostradă, bilete de ferry, restaurante și cofetării.

„Oamenii economisesc și își planifică vacanța luni întregi ca să poată spune mai des «hai să încerc și asta» și mai rar «mai bine nu». Vacanțele sunt prea scurte ca să pierzi timp comparând cursuri valutare, întrebându-te în ce monedă e mai bine să plătești sau rezolvând probleme care puteau fi evitate. Bankingul ar trebui să rămână în fundal și să lase loc experiențelor care fac vacanțele memorabile. De aceea, Salt Multicurrency se ocupă de plăți, Salt Premium de griji, iar tu rămâi cu ceea ce contează: 95% amintiri, 5% cashback și șansa de a câștiga unul dintre premiile de 3.000 de euro”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Cardul Salt Multicurrency le permite clienților să plătească direct în 19 monede, în peste 65 de țări și teritorii în care acestea sunt utilizate oficial, la un curs valutar excelent și fără complicațiile asociate conversiilor valutare tradiționale.

Astfel, clienții evită surprizele neplăcute generate de cursurile de schimb sau de comisioanele suplimentare.

Pentru cei care vor să își ducă experiența de călătorie la nivelul următor, Salt Premium oferă acces în peste 1.800 de lounge-uri din aeroporturi din întreaga lume, inclusiv 5 invitații pentru însoțitori, asigurare de călătorie, asistență rutieră și multe alte beneficii gândite pentru cei care vor o vacanță fără griji și mai mult cashback.

Planul este gratuit pentru clienții care își încasează salariul în contul Salt și realizează cel puțin o investiție, iar pentru ceilalți este disponibil la un cost de doar 80 de lei pe lună.

Vara aceasta, pleci în vacanță cu cardul Salt Bank și te poți întoarce cu un suvenir direct în contul tău.

Mai multe detalii despre campanie, precum și termenii și condițiile acesteia, sunt disponibile pe site-ul oficial Salt Bank, aici.

Articol susținut de Salt Bank