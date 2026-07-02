Plecat din România la 4 ani, Vladimir și-a lansat firma când avea 17 ani. Acum are aproape 50 de angajați și 40 milioane EUR strânși de la investitori: „Toți fac mișto de mine, că am puțin accent” – VIDEO interviu StartupCafe

Vladimir Dănilă a plecat din România, împreună cu familia sa, când avea 4 ani, și s-au stabilit cu toții în Germania. Când avea doar 17 ani, Vladimir a lansat o platformă IT de design pentru marketing și alte domenii. Acum, la vârsta de 26 de ani, antreprenorul de origine română este fondatorul și directorul companiei IT Linearity, cu aproape 50 de angajați și 40 de milioane EUR, finanțări atrase de la fondul de investiții european EQT Ventures, foști șefi din Google și Apple și alți investitori.

Despre Vladimir Dănilă, fondatorul startup-ului Linearity (fost Vectornator), am mai scris pe StartupCafe, el fiind unul dintre puținii români - dacă nu chiar singurul - care au reușit să convingă fondul de investiții suedez EQT Ventures să-i acorde finanțare pentru business-ul său. Între timp, Grupul EQT a câștigat lupta cu Atomico și alți giganți europeni ai investițiilor și a fost desemnat manager al mega-fondului de până la 5 miliarde EUR pe care Uniunea Europeană l-a lansat recent pentru a finanța campionii tech ai Europei.

Recent, tânărul antreprenor a venit la Cluj, la evenimentul de startup-uri Techsylvania. Așa că am profitat de ocazie să ne întâlnim cu Vladimir Dănilă, să facem un interviu video pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

„Toți fac mișto de mine acum, că am puțin accent” - ne-a spus el, cu umor, într-o română foarte bună. Și a explicat și cum a reușit să-și păstreze limba maternă - și încă la un nivel ridicat-, deși avea doar 4 ani când s-a mutat în Germania.

StartupCafe: Ce face Linearity, startup-ul tău, pe care l-ai lansat în Germania?

Vladimir Dănilă: Noi, cu Linearity, dezvoltăm inteligență artificială pentru firme. Dăm posibilitatea oricui, în colaborare, să creeze grafice. De exemplu, cineva de la resurse umane (HR) poate să creeze postări de recrutare complet singur. Dacă ești la departamentul de Vânzări (Sales), creezi grafice și deck-uri pentru vânzări, pentru postări pe LinkedIn…

Comparativ cu alte sisteme de inteligență artificială, cum ar fi ChatGPT Images, ceea ce facem noi diferit este că tot ceea ce creezi este complet editabil. Deci poți să iei textul, poți să iei imaginea, poți să le muți, să schimbi fonturile, culorile. Este ca și cum un designer ar fi creat graficele.

StartupCafe: Cum ți-a venit ideea platformei?

Vladimir Dănilă: Mie mi-a plăcut să mă joc cu LEGO. Cred că acesta a fost catalizatorul, în trecut. Apoi am primit o carte de programare de la tatăl meu. Mi-a luat un pic până m-am obișnuit cu programarea comparativ cu LEGO, dar, la final, cred că sunt multe paralele din punctul de vedere al construirii lucrurilor. M-a fascinat asta. Și am constatat că toate tool-urile de design sunt create mult prea complicat și sunt extrem de scumpe. Și noi am vrut să fim primii care dau tuturor posibilitatea să-și creeze design-uri.

Am început cu un soft pe care l-am denumit Vectornator, iar acum se numește Linearity Curve, care face mult mai simplu ceea ce se știe de la Adobe. Iar acum, cu inteligența artificială, am ajuns la nivelul următor și am spus: de ce să trebuiască să știi cum să faci design, în principiu? Practic, creezi totul cu un prompt și primești ceea ce îți trebuie în firmă, complet autonom.

StartupCafe: Ai pomenit de inteligență artificială. De la început ai inclus AI sau este o pivotare pe care o faceți acum?

Vladimir Dănilă: Nu. Abia acum lansăm. Avem câțiva clienți care folosesc tehnologia noastră de AI. Am lăsat un timp, pentru că ni s-a părut că era pe o poziție de utilizare în masă. Am primit feedback de la designeri și au spus că vor grafice care se pot modifica, să nu fie o imagine simplă.

StartupCafe: Ai obținut mai multe runde de investiții cu Linearity, printre care și o finanțare de la EQT Ventures, unul dintre cele mai mari fonduri de capital de risc din Europa. Ce investiții ai adunat în total în startup?

Vladimir Dănilă: Avem EQT, care este cel mai mare investitor. Avem în total 40 de milioane de euro care au intrat în Linearity. Pe lângă EQT, avem și investitori angel, câteva fonduri europene, cum este fondul HV Capital, din Germania, care a fost printre primii investitori ai Zalando. După aceea, am avut o grămadă de angels, cum este Bradley Horowitz, care a fost vicepreședinte de produs la Google, Don Lindsay, care a lucrat cu Steve Jobs, deci avem o grămadă de personaje pe cap table.

„Probabil ai avea avantaje în America, pentru că acolo este și capitalul”

StartupCafe: Cum ai reușit să convingi astfel de investitori să se alăture startup-ului tău?

Vladimir Dănilă: E o bună întrebare. Cu Ted de la EQT (Ted Persson, partener în firma de investiții EQT Ventures - n.r.) am avut interese comune. Prima noastră conversație nici măcar nu a fost despre Linearity sau despre EQT, ci a fost despre tehnologie, diverse. Iar mulți dintre angel investors au fost utilizatori sau au fost utilizatori care îi cunoșteau pe investitori și, după aceea, practic s-a distribuit în rețeaua lor.

StartupCafe: Ce sfat ai da unui antreprenor din România atunci când vrea să atragă investiții de la fonduri sau de la angel investors? Ce greșeli ai făcut tu și poate nu ar trebui să le repete?

Vladimir Dănilă: În orice caz, aș porni într-un fel că, dacă nu pornești, nu se întâmplă nimic. În al doilea rând, probabil m-aș uita să deschid o companie de tip Inc. în SUA. La final, poți să rămâi și aici, dar probabil ai avea avantaje dacă ești în America, pentru că acolo este și capitalul.

StartupCafe: Tu așa ai făcut?

Vladimir Dănilă: Nu. Acesta este unul dintre învățămintele mari pe care le-am căpătat.

StartupCafe: Deci asta a fost greșeala ta?

Vladimir Dănilă: Da, da. Noi am deschis în Germania.

StartupCafe: Dar acum ai un Inc. încorporat în America?

Vladimir Dănilă: Nu. E prea complicat să schimbi mai târziu, fiindcă am luat deja o grămadă de bani de la investitori. Dar, dacă aș deschide acum, nou, aș face un Inc. peste Ocean.

StartupCafe: Așa e mai ușor să obții investiții de la fondurile americane?

Vladimir Dănilă: Da. E mai simplu din punctul de vedere al birocrației.

StartupCafe: Dar de ce să te duci către fondurile americane, pentru că acum și Europa promovează fondurile de investiții și tocmai a fost lansat un fond european de până la 5 miliarde de euro, inițiat de Consiliul European pentru Inovare (EIC) și administrat chiar de echipa EQT?

Vladimir Dănilă: La final, ceea ce se întâmplă în viitor cred că este o întrebare mare. Dar, istoric, cel puțin din ceea ce s-a întâmplat până acum, Europa nu are nicio firmă AI care este complet leading, cum se vede acum în America, cu OpenAI, cu Anthropic, cu diverși. Chiar din contră, acum s-a lansat un nou model AI în Japonia și nu este valabil în Europa, pentru că nu este conform GDPR. Și toate chestiile astea mici, care creează fricțiune, la final nu ajută.

StartupCafe: Deci crezi că reglementările din Europa, ca GDPR sau AI Act, frânează dezvoltarea startup-urilor de tehnologie?

Vladimir Dănilă: Desigur. Acum Siri nu este valabil în Europa, pentru că se ceartă cu Parlamentul European. Dar este o chestie comună: tot timpul sunt China, America și după aceea vine și Europa.

„Fratele meu studiază acum Medicina la Sibiu”

StartupCafe: Cum ai ajuns în Germania, care este povestea? Trebuie să remarc că nu ai uitat limba română...

Vladimir Dănilă: Mulțumesc. Părinții mei s-au mutat din România în Germania când eu aveam 4 ani. Și tatăl meu a pus presiune să vorbesc româna cu toți din familie, să nu uit limba (râde - n.r.). Însă toți fac mișto de mine acum (la Cluj- n.r.), că am puțin accent, după cum zic ei.

StartupCafe: De unde sunt părinții tăi?

Vladimir Dănilă: Din Galați, orașul Tecuci. Și pe urmă s-au mutat în București și am stat acolo până când eu aveam 4 ani. Și acum, toți sunt în Germania. Fratele meu studiază acum Medicina la Sibiu, deci un pic relația mai există (cu România - n.r.).

„Cu tehnologia noastră de AI, suntem într-o poziție unică”

StartupCafe: Unde vezi viitorul Linearity?

Vladimir Dănilă: Noi vrem acum să intrăm în fiecare firmă și să facem procesele mai rapide, să nu mai trebuiască să aștepți. Dacă îți trebuie un visual asset, să nu mai trebuiască să te duci la designer să-i spui: „Hei, îmi trebuie asta neapărat, acum.” Și tu să-l primești într-o săptămână. Ideea e să dai posibilitatea fiecăruia să-și creeze propriile asseturi vizuale și să fie on-brand, iar designerii să fie ca un fel de manageri peste brand. Și nu numai aici. Poate și în HR, în Sales, în marketing îți trebuie asseturi vizuale și poate vrei să faci reclame pe Facebook, pe diverse canale. Trebuie să traduci din română în engleză, în franceză, în toate limbile și acum sunt procese lungi și necesită muncă, pierdere de timp, pentru că nu este creativă, pur și simplu traduci reclama, îi schimbi mărimea.

Noi vrem să automatizăm toate aceste procese. De exemplu, ești Uber și vrei o campanie pentru Aeroportul București: când aterizezi, să vezi o reclamă Uber - „Hey, order Uber now.” Și tu scrii asta ca prompt, noi creăm complet vizualul. Și tu spui că vrei asta nu numai pentru aeroportul din București, ci și pentru aeroportul din Cluj, din San Francisco și, practic, preia toată asta automat și face modificările. Iar dacă nu-ți place o anumită parte, în loc să pierzi timpul cu milioane de prompturi și să încerci să forțezi rezultatul, modifici singur.

StartupCafe: Dar sub raport de business, poate vrei să faci un exit sau să-l listezi pe bursă?

Vladimir Dănilă: Cred că ne mai ia ceva timp până ajungem acolo, dar, la final, ușile sunt deschise. Cred că este greu acum să spunem în ce direcție mergem. Dar acum, cu tehnologia noastră de AI, suntem într-o poziție unică, pentru că nu sunt multe modele care pot să facă această editabilitate pe care o facem noi.

StartupCafe: Câți angajați ai acum la Linearity?

Vladimir Dănilă: Suntem un pic sub 50. Suntem complet remote, avem oameni peste tot, în Italia, Franța, Suedia. În România nu mai avem, am avut.

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