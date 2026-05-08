Platformele IT ale ANAF și MF intră în mentenanță, câteva zile

ANAF-site Sursă: Adi Iacob / StartupCafe.ro

Contribuabilii care accesează platformele IT gestionate de ANAF și Ministerul Finanțelor s-ar putea confrunta cu  „disfuncționalități temporare sau întârzieri” în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală, în condițiile în care sistemele intră în mentenanță în perioada 8-10 mai 2026. 

Într-un comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe, Ministerul Finanțelor informează că, în perioada 8–10 mai 2026, vor fi desfășurate lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul MF și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Intervențiile încep de vineri, 8.05.2026, ora 14.00 și au ca obiectiv declarat „îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și a instituțiilor partenere”.  

„Având în vedere complexitatea operațiunilor tehnice, este posibil ca, în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor, să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF. Ministerul Finanțelor mulțumește pentru înțelegere și recomandă utilizatorilor să aibă în vedere posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice, în perioada imediat următoare efectuării lucrărilor de mentenanță”- se arată în  comunicatul oficial. 

Ministerul Finanțelor și ANAF dau asigurări că „echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare” a operațiunilor de mentenanță și „vor interveni cu celeritate pentru diminuarea eventualului impact și asigurarea reluării funcționării în condiții optime”. 

