Platforma crypto Binance obține o finanțare de 2 miliarde dolari de la un fond de investiții din Emiratele Arabe

Platforma de tranzacționare crypto Binance a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a obținut o finanțare în valoare de 2 miliarde de dolari, în criptomonede stablecoin, de la un fond de investiții din Emiratele Arabe Unite.

Investiția acordată de MGX, un fond de investiții din Abu Dhabi, este prima finanțare efectuată un investitor instituțional în compania Binance. De asmenea, este cea mai mare investiție plătită în stablecoin, un tip de criptomonedă a cărei valoare este fixată în funcție de o monedă convențională, de regulă, dolarul american. Tranzacția marchează și cea mai mare investiție acordată de un singur investitor unei companii din domeniul crypto.

Părțile nu au dezvăluit ce participație ia investitorul sau valoarea de piață la care a fost evaluată Binance în cadrul tranzacției.

Cea mai mare platformă crypto din lume, Binance spune că are peste 260 de milioane de utilizatori înregistrați, depășind un volum de tranzacționare cumulat de 100.000 de miliarde de dolari.

Binance a fost fondată în anul 2017, în China, de Changpeng Zhao și Yi He, dar compania a trebuit să-și mute sediul în Japonia ca urmare a unor restricții introduse de statul chinez pentru firmele crypto. Compania și-a mutat apoi sediul în Malta, iar acum nu are un sediu central oficial. Emiratele Arabe Unite este una dintre destinațiile pe care Binance le ia în considerare pentru a-și stabili sediul central, dar nu a luat încă o decizie. În Emirate, compania are 1.000 de angajați, din totalul forței sale de muncă globale, care ajunge la 5.000 de salariați.

Fondatorul principal al Binance, Changpeng Zhao, s-a născut în China, în anul 1977, și plecat de la o vârstă fragedă, împreună cu familia, în Canada, unde a făcut și facultatea (la McGill University din Montreal). Cunoscut și după porecla CZ, el are o avere de peste 60 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

În noiembrie 2023, fondatorul Binance a fost nevoit să demisioneze din funcția de director general (CEO) al companiei, în urma unui scandal legat de practici care au favorizat spălarea banilor pe platformă, în SUA.

El a pledat vinovat pentru că nu a menținut un program de combatere a spălării banilor, pe platforma Binance, iar în luna mai 2024 a fost condamnat la 4 luni de închisoare. De asemenea, CZ a acceptat să plătească 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa acuzațiile formulate de SUA, precum și o amendă de 50 de milioane de dolari. Miliardarul și-a ispășit pedeapsa cu închisoarea în SUA și s-a liberat în septembrie 2024.

În prezent, Binance este condusă de noul director general (CEO), Richard Teng, un finanțist singaporez cu mare experiență, care a activat și în funcții de reglementare în cadrul autorităților din Singapore.