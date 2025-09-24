Plafonarea adaosului comercial la alimente se prelungește 6 luni

Guvernul va prelungi cu încă 6 luni măsura actuală de plafonare a adaosului comercial la o serie de alimente de bază, a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.

„Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare şi în şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu 6 luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuţiilor din coaliţie, dar şi pe baza discuţiilor cu reţelele de magazine şi cu producători”, a spus premierul Ilie Bolojan, citat de News.ro.

„Deşi s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, aşa cum se vede şi în acest aspect, am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervenţiile în piaţă nu sunt, pe fond, soluţia pentru o scădere reală a preţurilor. Soluţiile înseamnă să avem mai multe producţie, este foarte important acest lucru, să ne creştem producţia şi procesarea produselor agroalimentare, pentru că trebuie să recunoaştem că am valorificat puţin potenţialul agricol al României”, a mai spus prim-ministrul.

Șeful Guvernului a menţionat că o a doua componentă, pe care a discutat-o cu marile reţele de magazine, este susţinerea exporturilor româneşti.

„Aşa cum în România vin importuri prin marile reţele de magazine, pe bună dreptate, pentru că unele produse sunt solicitate pe piaţa românească, sunt braduri internaţionale, dar nu sunt fabrici în România, la fel, campionii noştri care sunt competitivi pot fi susţinuţi şi avem un angajament din partea reţelor de magazine pentru a-şi extinde producţia şi pentru a fi împinşi, dacă sunt competitivi în mod evident, pe piaţele din zonă.

De asemenea, trebuie să susţinem în continuare investiţiile străine în acest domeniu şi nu numai în zona de procesare, în aşa fel încât mari companii care au branduri pe piaţa românească dar nu au fabrici în România, dacă sunt în celelalte ţări europene, trebuie invitate şi asta voi face în perioada următoare să fie prezenţi pe piaţa românească, pentru că asta înseamnă producţie în România, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă câştiguri suplimentare pentru românii”, a explicat Ilie Bolojan.

Încă din anul 2023, guvernanții au impus o listă de alimente la care adaosul comercial a fost plafonat. Lista a fost mărită între timp, dar măsura este valabilă până pe 30 septembrie 2025, momentan.

17 categorii de alimente au adaosul comercial plafonat, conform OUG 67/2023, cu modificările ulterioare.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi Magiun până la 350 grame. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT. Brânză telemea de vacă vrac. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame. Făină albă de grâu „000” până la 1 kg. Mălai până la 1 kg. Ouă de găină calibrul M. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l. Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă. Cartofi proaspeţi albi vrac. Zahăr alb tos până la 1 kg. Smântână- 12% grăsime. Unt până la 250 grame.

Măsura cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor constă în limitarea adaosurilor comerciale practicate pentru produsele enumerate, după cum urmează:

a) cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte;

b) cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, este de maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale;

c) cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash carry este de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului; în cota de adaos comercial de maximum 20% vor fi incluse și remizele și risturnele, prevăzute în art. 3 pct. 6 din Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

(1^1) Pentru produsele agricole și alimentare care intră pe teritoriul României și nu sunt introduse în procesul de procesare/abatorizare, cota de adaos comercial este de maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune. Produsele agricole și alimentare care fac obiectul acestei măsuri sunt: ulei, zahăr, făină, mălai, carne de porc, carne de pui, carne de vită, pentru cantități de produs ambalat mai mari de 5 kg, respectiv 5 l.

Comercianții și procesatorii care încalcă aceste norme riscă amenzi de la 100.000 lei la 2.000.000 lei.