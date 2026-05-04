Patronii din turism spun că „au făcut un efort considerabil pentru a deschide sezonul estival la 1 mai în condiţii cât mai bune”

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) spune că hotelurile și pensiunile de pe Litoral „au făcut un efort considerabil pentru a deschide sezonul estival 2026 la 1 mai în condiţii cât mai bune”, dar lansarea „a fost afectată grav de lipsa de coordonare, de întârzierea deciziilor administrative şi de incapacitatea autorităţilor centrale şi locale de a asigura condiţii decente pentru turişti şi operatorii economici”.

„Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc - FPTR, reprezentativă la nivel de sector de negociere colectivă turism, hoteluri, restaurante, membru fondator al Confederaţiei Antreprenorilor şi Investitorilor din România - CAIR, atrage atenţia că deschiderea sezonului estival din acest an a fost afectată grav de lipsa de coordonare, de întârzierea deciziilor administrative şi de incapacitatea autorităţilor centrale şi locale de a asigura condiţii decente pentru turişti şi operatorii economici. În ciuda acestor blocaje, deţinătorii de structuri de primire turistice de pe litoral au făcut un efort considerabil pentru a deschide sezonul estival la 1 mai în condiţii cât mai bune”, transmite luni FPTR.

Conform federaţiei, au fost pregătite peste 82 de structuri de primire turistică, totalizând aproximativ 19.800 de locuri de cazare, precum şi circa 40.000 de locuri în unităţile de alimentaţie publică.

„Din datele estimate, în structurile cu funcţiuni de cazare clasificate, au fost cazaţi aproximativ 17.500 de turişti, fără a include turiştii cazaţi în apartamente, camere sau alte structuri neclasificate. Acest efort al mediului privat trebuie subliniat cu atât mai mult cu cât unele unităţi au deschis cu doar 15-20 de spaţii de cazare ocupate, asumând costuri importante pentru personal, utilităţi, aprovizionare etc., în speranţa unui început de sezon în condiţii civilizate”, precizează reprezentanţii federaţiei.

În opinia membrilor FPTR, dacă sezonul estival 2026 ar fi început ordonat, România ar fi câştigat mai mult decât din orice campanie de promovare.

Biroul Executiv al FPTR consideră că responsabilitatea pentru ratarea deschiderii sezonului estival în condiţii decente aparţine atât administraţiei publice locale, cât şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi autorităţii publice centrale responsabile în domeniul turismului.

„FPTR a solicitat, în ultimele 6 luni, autorităţilor competente măsuri urgente, clare şi aplicabile, nu declaraţii publice fără efect. Inclusiv la întâlnirea de lucru din data de 01.05.2026, desfăşurată pe litoral, au fost înaintate domnului ministru Irineu Darău 4 propuneri concrete, care pot fi soluţionate de actualul executiv, indiferent de rezultatul moţiunii de cenzură de mâine 05.05.2026 şi care ar permite, într-un timp relativ scurt, rezolvarea unora dintre problemele grave care blochează prestarea unor servicii turistice la nivelul aşteptărilor turiştilor pentru litoral”, afirmă reprezentanţii FPTR.

Ei solicită autorităţilor competente măsuri urgente, clare şi aplicabile.

„Litoralul românesc nu poate fi promovat prin campanii de imagine, în timp ce infrastructura administrativă, plajele, serviciile publice şi cadrul legal rămân blocate de indiferenţa, lipsa de asumare şi deciziile întârziate”, se arată în finalul comunicatului FPTR.