[P] Daniel Băluță promite colaborare strânsă cu județele și primăriile vecine: „Vecinii sunt primii care îți sar în ajutor”

Candidatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, afirmă că, dacă va fi ales, va menține o relație foarte bună cu conducerea județelor și primăriilor din jurul Bucureștiului. Acesta subliniază importanța colaborării cu toate autoritățile locale, indiferent de culoarea politică, pentru a implementa proiecte de dezvoltare și a sprijini comunitățile vecine.

Întrebat ce relație va avea cu conducerea județului Ilfov, în cazul în care va fi ales primar general, Daniel Băluță a răspuns:

„Foarte bună! Trebuie să aibă nu numai cu conducerea de la Ilfov, ci și cu conducerea de la Giurgiu, trebuie să aibă. Uitați, în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu…”.

Candidatul PSD a explicat că relațiile instituționale solide trebuie să se extindă la toate administrațiile din proximitatea Capitalei, indiferent de apartenența politică a acestora.

„Avem o relație instituțională impecabilă cu toți vecinii noștri, fie că e vorba de Consiliul Județean Ilfov, fie că este vorba de primăria Popești Leordeni, de primăria Berceni, de primăria Jilava... Vedeți, v-am dat exemple de colegi care sunt aleși ai societății, ai comunității respective din diverse partide politice. Așa că sunt la fel de importanți toți pentru noi, sunt vecinii noștri”, a precizat Daniel Băluță.

Băluță a subliniat importanța colaborării și la nivel personal, amintindu-și de lecțiile primite în copilărie despre vecini și solidaritate:

„Când îmi aduc aminte, când eram mic, dacă am nevoie de un pahar de apă, prima dată mă duc la vecini, nu mă duc în altă parte. În vremurile trecute se practicau foarte mult schimburile de genul acesta între vecini. De aia am învățat să prețuiesc foarte mult, în primul rând, vecinii, pentru că ei sunt primii care îți sar în ajutor.”

Articol susținut de PSD