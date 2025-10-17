Skip to content

[P] Anunțuri privind emiterea autorizațiilor de construire – CEF VIȘINA

[P] Anunțuri privind emiterea autorizațiilor de construire – CEF VIȘINA
Foto: EWE SOLAR PROJECT

Beneficiar: S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 57 din data de 19.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:

Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 1.

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73977, 73978).

Date cheie:

Autorizație de construire: nr. 57 / 19.09.2025

Emitent: Consiliul Județean Dâmbovița

Obiectiv: Obiectiv 1

Numere cadastrale: 73977, 73978

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița

ANUNȚ PUBLIC

S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 58 din data de 19.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:

Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 2.

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73980, 73981).

Date cheie:

Autorizație de construire: nr. 58 / 19.09.2025

Emitent: Consiliul Județean Dâmbovița

Obiectiv: Obiectiv 2

Numere cadastrale: 73980, 73981

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița

ANUNȚ PUBLIC

S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 53 din data de 18.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:

Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 3.

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73992, 73993).

Date cheie:

Autorizație de construire: nr. 53 / 18.09.2025

Emitent: Consiliul Județean Dâmbovița

Obiectiv: Obiectiv 3

Numere cadastrale: 73992, 73993

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița

ANUNȚ PUBLIC

S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 54 din data de 18.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:

Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 4.

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73987, 73988, 70162).

Date cheie:

Autorizație de construire: nr. 54 / 18.09.2025

Emitent: Consiliul Județean Dâmbovița

Obiectiv: Obiectiv 4

Numere cadastrale: 73987, 73988, 70162

Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița

Uncategorized

Antet

[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Digitalizarea societatii TEOCRIS LANDSCAPING SRL

grafic Romania

Patroni IMM România: Majoritatea firmelor vor crește și ele prețurile din cauza majorării TVA. Antreprenorii cer reducerea cheltuielilor statului și combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale din mediul privat

Antet ADR VEST

[P] Comunicat de presă – Finalizare implementare proiect: SC TÂMPLĂRIE CREATIV 2019 S.R.L.

Banca Transilvania, creștere semnificativă a activității operaționale și contribuție la consolidarea sistemului bancar din România și Republica Moldova