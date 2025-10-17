[P] Anunțuri privind emiterea autorizațiilor de construire – CEF VIȘINA

Beneficiar: S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L.
ANUNȚ PUBLIC
S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 57 din data de 19.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:
Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 1.
Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73977, 73978).
ANUNȚ PUBLIC
S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 58 din data de 19.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:
Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 2.
Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73980, 73981).
ANUNȚ PUBLIC
S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 53 din data de 18.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:
Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 3.
Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73992, 73993).
ANUNȚ PUBLIC
S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. anunță publicul interesat asupra emiterii autorizației de construire nr. 54 din data de 18.09.2025, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, pentru:
Centrala Electrică Fotovoltaică – CEF Vișina – compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, racordare la SEN, instalație de racordare la LEA 400 kV existentă, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier, împrejmuire teren – Obiectiv 4.
Amplasament: comuna Vișina, județul Dâmbovița (numere cadastrale: 73987, 73988, 70162).
