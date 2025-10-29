[P] Cum este licențierea cazinourilor online în comparație cu alte procese de autorizare pentru afaceri?

Piața jocurilor de noroc online din România a crescut spectaculos între 2016 și 2025. Acum, în 2025, vorbim de o valoare totală estimată la 2,59 miliarde de dolari, potrivit datelor publicate de Statista. Doar segmentul dedicat cazinourilor online este evaluat la aproximativ 1,65 miliarde de dolari, ceea ce arată cât de mult s-a extins această industrie la nivel local.

În prezent, în baza de date oficială a ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), sunt înregistrați în jur de 70 de operatori activi care dețin licențe valabile. Aceste platforme pot funcționa legal doar dacă respectă toate condițiile impuse de autoritate și obțin o licență de tip Clasa I. Dacă vrei să afli informații despre ce casino online este legal în România, acest lucru se poate verifica pe site-uri specializate care analizează și compară operatorii licențiați. De asemenea, lista completă a operatorilor licențiați este disponibilă pe site-ul oficial al ONJN. Procesul de licențiere e destul de strict.

ONJN analizează fiecare dosar pentru a verifica dacă sunt îndeplinite toate criteriile – de la aspecte tehnice, până la cele financiare și legale. Însă cât durează să obții licență pentru a opera un cazinou online? Procesul durează la fel de mult ca la obținerea autorizațiilor de construcție, de transport, de radio și televiziune sau pentru o afacere din domeniul HoReCa?

Obținerea unei licențe de casino online în România

ONJN, entitatea juridică locală care se ocupă de industria jocurilor de noroc de pe teritoriul românesc, a setat o durată de 4 săptămâni pentru examinarea documentelor furnizate de operatori. Sunt solicitate următoarele documente pentru a obține licență pentru a opera jocuri de noroc de la distanță în România:

Cerere-tip

Certificat de înmatriculare și certificat constator emise de ORC

Aviz Poliție

Cazier judiciar

Certificat de atestare fiscală

Declarație pe propria răspundere pentru reprezentatul autorizat al societății și o împuternicire sau contract de reprezentate

Dovadă de înregistrare ca operator DGPR

Dovezi privind certificarea sistemului informatic de centralizare, a dreptului de proprietate/folosință pentru proprietatea intelectuală, a deținerii unui cont bancar, a respectării normativelor fiscale și alte documente și rapoarte de audit, acreditare ISO, cifră de afaceri, colaborare cu furnizori certificați și licențiați de jocuri de noroc și de respectare a politicilor de Joc Responsabil

Îndeplinirea cerințelor de licențiere stabilite de ONJN duce la acordarea autorizației de operare a jocurilor de noroc în România pentru 10 ani, cu reînnoire anuală.

În cât timp se obțin autorizațiile pentru alte domenii de activitate?

Pentru un casino online, obținerea licenței la distanță durează doar patru săptămâni. Rapid, mai ales dacă îl comparăm cu un restaurant, unde procedura se întinde pe două sau chiar trei luni. O pensiune, business la mare căutare în ultimii ani, cere aproximativ 60 de zile pentru a primi actele, la fel ca un hotel.

Alte domenii se mișcă mai rapid. În transportul de mărfuri sau persoane, autorizația vine în două, până la patru săptămâni. În construcții, ridicarea sau demolarea unui imobil necesită cam 30 de zile pentru aprobare. Certificatul de edificare a unei clădiri se lasă însă mai mult așteptat: între 45 și 60 de zile. În medie, Consiliul Național al Audiovizualului își ia în jur de 30 de zile să verifice documentația.

Există însă și cazuri unde răbdarea devine obligatorie. Licența de zbor, spre exemplu, apare abia după doi ani. Iar în zootehnie, lucrurile devin și mai interesante: pentru o singură fermă e nevoie de autorizație de construcție (30 de zile), apoi de mediu (90 de zile) și, bineînțeles, de exploatare (încă 90 de zile).

Diferențe în ceea ce privește nivelul de control și supraveghere

În domeniul online-casino, controlul autorităților este mult mai intens și continuu comparativ cu afacerile obișnuite. De exemplu, ONJN efectuează mii de verificări și controale la operatorii online, pentru a se asigura că respectă normele de raportare, autoexcludere a jucătorilor, și că serverele conțin date corecte despre câștiguri și pierderi.

Autoritatea poate sancționa, suspenda sau retrage licența dacă se găsesc abateri semnificative.

În schimb, pentru alte tipuri de business (HoReCa, construcții, transport etc.), controalele au, de regulă, un caracter periodic sau având loc numai la sesizare ori la inspecții specifice. După obținerea autorizației, proprietarii afacerilor din restaurante/ hoteluri au obligații mai puțin complexe în ceea ce privește raportarea detaliată, monitorizarea IT sau obligații de transparență în timp real. De multe ori, autoritatea locală verifică igiena, siguranța structurală, autorizațiile de mediu, dar nu cere acces la servere, audituri tehnice continue sau sisteme sofisticate de prevenire a fraudei digitale.

Mai mult, ONJN impune cerințe speciale pentru protecția jucătorilor vulnerabili, inclusiv mecanisme de autoexcludere, limite de pierdere, transparență în ofertele promoționale și în regulile de joc — toate acestea trebuie să fie implementate și verificate permanent. În alte sectoare, responsabilitățile de acest gen sunt mult mai reduse sau inexistente.

Diferențe în costuri și garanții financiare

Intrarea pe piața jocurilor de noroc online nu seamănă deloc cu deschiderea unei cafenele sau a unei pensiuni. Prețul de intrare este mult mai piperat și vine cu o listă lungă de garanții financiare. Doar ca exemplu: ONJN cere un depozit de 5 milioane de euro pentru orice operator de casino online, fără să conteze câți bani face acesta.

Și asta nu e tot. Mai apar și taxele de analiză a documentației, iar licența anuală se calculează progresiv, crescând odată cu veniturile firmei. În oglindă, alte afaceri mai „domestice” – restaurante, hoteluri sau pensiuni – scapă cu taxe de autorizare mult mai mici și, de cele mai multe ori, fără garanții financiare de proporții. În cel mai rău caz, rămân cu avize locale, sanitar-veterinare, de mediu și, firește, cheltuielile obișnuite de funcționare.

Pentru un startup care visează să intre în zona de gambling online, realitatea e clară: investiția inițială e semnificativă, costurile de operare la fel, iar riscul financiar ridicat. Dar tocmai aceste bariere vin la pachet cu posibilitatea unor câștiguri mari și cu o supraveghere strictă, care transformă industria într-un club select unde doar jucătorii cu adevărat pregătiți pot rămâne la masă.

Reprezintă procesul de licențiere cazinou online o procedură complexă?

Atât în domeniul jocurilor de noroc online, cât și în domeniile de afaceri prezentate mai sus, obținerea licenței/ autorizației de funcționare este un proces complext. Însă, după cum se poate observa, acest proces este mai scurt decât, de exemplu, în HoReCa sau în construcții. De asemenea, furnizarea documentelor solicitate de autoritatea de reglementare în formatul și cu datele corecte facilitează eliberarea mai rapidă a documentului de licențiere.

ONJN le oferă operatorilor de cazinou de la distanță, care își doresc licență pentru România, opțiunea de expediere a actelor online. Licența obținută rămâne valabilă atât timp cât operatorul respectă condițiile inițiale de la acordarea autorizației. În caz că lucrurile se schimbă, operatorului licențiat i se retrage licența, fiind obligat să reia procesul de obținere a autorizației de la început.