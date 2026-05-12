[P] Modernizarea și dotarea locației în cadrul societății SC ATELIERUL DE IDEI TRAIN IC SRL

Proiectul “Modernizarea și dotarea locației în cadrul societății SC ATELIERUL DE IDEI TRAIN IC SRL”, cod MySMIS 313655, finanțat prin Programul Regional 2021-2027 este implementat de către ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC SRL și are o valoare totală de 563.838,26 LEI, din care 380.552,26 LEI reprezintă finanțare nerambursabilă, din care 323.469,42 LEI din FEDR. Programul Regional 2021-2027 este implementat la nivel regional de către ADR Nord Est în calitate de Autoritate de Management, ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 15.07.2024-15.07.2026.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii prin urmare obiectivul general al proiectului cu titlul ” Modernizarea și dotarea locației în cadrul societății SC ATELIERUL DE IDEI TRAIN IC SRL” este creșterea competitivității societății și creșterea numărului mediu de salariați față de anul anterior depunerii cererii de finanțare, ca urmare a implementării prezentului proiect.

Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:

REZULTAT 1: 4 servicii noi până la finalizarea implementării proiectului: Crearea Campaniilor Publicitare, Consultanță pentru Brandul de Angajator, Promoții de Produse și Servicii, Vânzarea de spațiu publicitar online și dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate.

REZULTAT 2: Achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile: generator solar , achiziționarea activelor corporale care sunt mai eficiente energetic: becuri LED, șemineu eficient energetic și adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități prin: amplasarea unor plăcuțe braille pentru nevăzători, cadru mobil pentru toaletă, rampă mobilă de acces pentru persoane cu dizabilități , respectiv achiziționarea unei tastaturi pentru slab văzători . Prin lucrările de modernizare se va pune balustradă cu mână curentă din lemn de stejar pentru a facilita accesul persoanelor cu dificultăți de mers.

REZULTAT 3: În vederea diminuării deșeurilor societatea va folosi uscător de mâini electric în loc de hârtie, prin urmare se poate reduce costurile cu până la 95% față de prosoapele de hârtie și se diminuează deșeurile rezultate, întrucât prin utilizarea unui uscător electric nu există deșeu rezultat. În vederea colectării selective a deșeurilor societatea are un contract semnat cu un operator de colectare a deșeurilor.

Impactul investiției la nivelul localităţii / regiunii: crearea a 3 locuri de muncă inclusiv o persoană dintr-o categorie defavorizată, contribuind astfel la reducerea șomajului și la integrarea socială. Dezvoltarea infrastructurii prin care s-a permis accesul persoanelor cu dizabilități sporind gradul de incluziune și accesibilitate în comunitate. În plus, implementarea de măsuri de protecție a mediului și de creștere a eficienței energetice are un impact pozitiv asupra calității mediului, promovând utilizarea surselor de energie regenerabilă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor.