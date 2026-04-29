[P] Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Digitalizarea societății ROYAL 3D SMILE DESIGN  SRL”

ROYAL 3D SMILE DESIGN SRL anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Digitalizarea societății ROYAL 3D SMILE DESIGN SRL”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea si digitalizarea societatii prin achizitia de echipamente hardware si software specifice activitatii desfasurate, consolidand, astfel, calitatea serviciilor si a produselor la nivelul standardelor existente pe piata internationala si cresterea portofoliului de clienti, consolidand, astfel, pozitia societatii pe piata de profil.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectiv pe termen scurt - Achizitia de echipamente noi, de ultima generatie si „prietenoase” cu mediul, intr-un termen de 12 luni de la semnarea contractului de finantare;

Obiectiv pe termen mediu - Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 20% fata de 2022;

Obiectiv pe termen lung – Cresterea vizibilitatii in piata de profil prin utilizarea eficienta a angajatilor combinata cu utilizarea echipamentelor de digitalizare.

Data începerii proiectului: 01.06.2025

Data finalizării proiectului: 29.05.2026

Contract de finantare: nr. 3550.1./i3/c9

Cod proiect: 3550.1./i3/c9

Date de contact:

Denumire firmă: ROYAL 3D SMILE DESIGN SRL

Adresa: Municipiul Sighetu Marmaţiei, Strada POET ANDREI MUREŞANU, Nr. 5, Ap. 1, Judet Maramureş

Persoană de contact: Şofineți Ivan-Marian

Număr de telefon: 0749165211

E-mail: ivanmariansofineti@gmail.com