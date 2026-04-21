[P] Comunicat de presă – ,,DIGITALIZAREA CONF METAL SRL’’ – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

CONF METAL SRL, în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în județul Sălaj, comuna Crișeni,nr.303/A,bl.1,ap.11, România, cod poștal 457105, telefon 0762510172, poștă electronică: conf.metal.1994@gmail.com, cod de înregistrare fiscală RO6565870, reprezentat legal de doamna Stoica Andrada-Carina, administrator, anunta finalizarea proiectului:

,,DIGITALIZAREA CONF METAL SRL’’

Nr. ordine 2876.1/i3/c9

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Data începere : 06/05/2025

Dată finalizare : 29/05/2026

Valoarea totală a Proiectului: 196.479,90 lei

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a Proiectului : 144.408,60 lei

Valoarea eligibilă din PNRR: 144.408,60 lei

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 16.045,40 lei

Valoarea totală neeligibilă 36.025,90 lei

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Achizitia de sisteme şi echipamente hardware;

- Dezvoltarea unor module integrate in Solutia Software pentru gestionarea și monitorizare exactă, în timp real, asupra tuturor stocurilor de materiale , pentru estimarea corectă a necesarului de stocuri care trebuie comandate de la furnizor, pentru managementul optim și eficient al lanțului de aprovizionare și al necesarului de aprovizionare, pentru controlul evolutiei santierelor si a situatiilor de lucrari aferente, pentru urmărirea situației reale a facturilor restante și scadente de la clienți sau furnizori, pentru managementul personalului si cuantificare activitatii acestuia,

- Cresterea nivelui de satisfactie al clientilor

- Cresterea competitivitatii firmei

- Cresterea numarului de angajati care folosesc echipamente it (PC, server, multifunctionale ) pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;

Informații suplimentare se pot obține la sediul CONF METAL SRL

sau email: conf.metal.1994@gmail.com