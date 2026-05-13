[P] Comunicat de presă – Anunț finalizare implementare proiect: DIGITALIZAREA COMPANIEI AEG TECH SRL

SC AEG TECH SRL anunță finalizarea activităților proiectului DIGITALIZAREA COMPANIEI AEG TECH SRL, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Apel de proiecte gestionat de MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA COMPANIEI AEG TECH SRL

Contract de finanțare: 2049.1/I3/C9

Perioada de implementare: 14 luni

Dată de începere: 26.03.2025

Data finalizării: 29.05.2026

Adresa de implementare a proiectului: Județul Brașov, localitate Ghimbav, DN1, Km 174+ 565

Obiectivul general al proiectului: DIGITALIZAREA COMPANIEI AEG TECH SRL

Obiectivele specifice: Prin proiect au fost achiziționate atât servicii, cât și software și hardware. Investiția a constat în achiziția de: Echipamente hardware – Laptopuri, smartphone-uri, routere wireless, siguranță automată; Software – ERP, Servicii auditare IT; Curs competențe digitale management; Servicii publicitate – publicare comunicate de presă începere și finalizare proiect;

Valoarea totală a proiectului: 329.532,21 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 245.572,74 lei

Date de contact:

Persoana de contact CRETU IOANA

Telefon: 0733665923

Email: office@aeg-stivuitoare.ro