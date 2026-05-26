[P] Comunicat lansare proiect–Creșterea competitivității economice a firmei SC Cristy-Dent SRL prin modernizare și retehnologizare

Scopul proiectului: este creșterea economice a firmei SC Cristy - Dent SRL, prin achiziționarea de active tangibile, prin instruirea a 6 angajați și prin crearea de 1 nou loc de muncă cu normă întreagă.

Rezumat proiect și activități:

Proiectul cu titlul ”Creșterea competitivității economice a firmei SC Cristy-Dent SRL prin modernizare și retehnologizare”, cod SMIS: 321451, este implementat de SC Cristy-Dent SRL fiind finanțat prin INTERVENȚIA 1.4.2 – SCALE UP PENTRU START-UP-URI ȘI MICROÎNTREPRINDERI, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, operațiune de importanță strategică la nivel regional, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii economice a firmei SC CRISTY-DENT SRL, prin modernizare și retehnologizare în condițiile reducerii impactului asupra mediului a activității sale.

Obiectivele specifice:

• Creșterea eficienței operaționale

• Extinderea gamei de servicii

• Dezvoltarea resurselor umane

• Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului activității de asistență stomatologică asupra mediului

Rezultatele preconizate:

1. Active tangibile necesare pentru prestare servicii

2. Instruire personal

Valoarea totală: 389.225,55 Lei

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 261.381,74 Lei

Valoarea cofinanțării din buget național: 46.126,19 Lei

Valoarea totală din bugetului propriu al beneficiarului: 81.717,62 Lei.

Prin proiect se vor achiziționa active tangibile necesare pentru desfășurarea activității stomatologice al firmei:

1. Cart stomatologic mobil

2. Unit stomatologic cu pompa vacuum si compresor

3. Fiziodispenser cu micromotor

4. Endomotor cu apex locator

5. Aspirator chirurgical

6. Lampă fotopolimerizare

7. Scaner intraoral cu laptop inclus

8. Lupa cu sistem de iluminare

9. Calculator portabil cu pad semnătură digitală

Prin implementarea proiectului vor fi instruiți 6 angajați ai firmei în tehnologii moderne de asistență stomatologică și în domeniul gestionării deșeurilor. În urma implementării prezentului proiect de retehnologizare și modernizare prin achiziția de echipamente stomatologice noi, performante, de ultimă generație va avea loc inovare de produs și inovare de proces.

Activitățile proiectului:

- Achiziție servicii de elaborare Cerere de finanțare cu anexe si laborare Cerere de finanțare cu anexe

- Semnare contract de finanțare și achiziţie servicii de coordonare a managementului pentru organizare şi coordonare managementul implementării proiectului

- Măsuri de promovare şi publicitate la începutul și la finalizarea implementării proiectului

- Lansare şi derulare licitaţii pentru achizițiile proiectului

- Elaborare şi transmitere Rapoarte de progres și Raport de progres final al proiectului

- Plata, livrare, punere în funcţiune ale achizițiilor

- Elaborare şi transmitere Cereri de plată/rambursare

- Angajare și instruire personal

Date de contact:

CRISTY-DENT SRL, reprezentant de proiect Sándor Éva

Adresa: sat Zetea, com Zetea nr. 1011, județul Harghita

Tel: 0744697747

Nr. înregistrare Reg. Com.: J2002000306197

C.U.I: 14911982

E-mail: sandoreva74@gmail.com