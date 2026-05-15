[P] Comunicat de presă – Achiziție utilaje și echipamente pentru service auto Bodimpex

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

SC BODIMPEX SRL, cod de identificare fiscală 8499780, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul  J25/261/1996, cu sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, B-dul. NICOLAE IORGA, Nr.18, jud. MEHEDINȚI, a derulat începând cu data 15.04.2025 proiectul cod SMIS 323303, intitulat „ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU  SERVICE AUTO BODIMPEX”, în cadrul Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027, Apel de proiecte  PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1, PRIORITATEA 1 - Competitivitate prin inovare si intreprinderi dinamice, în baza  Contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate  de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia), în data de 15.04.2025. 

Valoarea totală a proiectului: 1.651.464,91 lei , 

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.054.987,00 lei 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: 

Prin implementarea acestui proiect s-a realizat achiziția următoarelor utilaje pentru desfășurarea activității: masa  multifuncțională pentru ridicare motoare și cutii de viteză, mașina dejantat roți camioane, stand pentru îndreptat  caroserii, mașină echilibrat roți, mașina dejantat roți autoturisme, elevator foarfecă, compresor aer, o centrala  fotovoltaică, o pompă de căldură, o stație de încărcare, stație pentru sortarea deșeurilor în vederea modernizării și  eficientizării activității desfășurate în cadrul service-lui auto din Dr. Tr. Severin, B-dul Nicolae Iorga nr 18, județul  Mehedinți. 

Procesul tehnologic este susținut prin alimentarea cu energie electrică din rețeaua națională și prin cea obținută prin  metode sustenabile, în acest caz de panourile fotovoltaice. Producția de energie electrică creată prin aceste panouri  acoperă în proporție de 80% necesarul de energie electrică. S-a realizat creșterea numărului de personal cu 5 noi  locuri de muncă. 

Obiective specifice ale proiectului: 

Achiziția de utilaje și echipamente pentru modernizarea activității de service auto. 

