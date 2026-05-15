[P] Comunicat de presă – Achiziție utilaje și echipamente pentru service auto Bodimpex

SC BODIMPEX SRL, cod de identificare fiscală 8499780, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J25/261/1996, cu sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, B-dul. NICOLAE IORGA, Nr.18, jud. MEHEDINȚI, a derulat începând cu data 15.04.2025 proiectul cod SMIS 323303, intitulat „ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICE AUTO BODIMPEX”, în cadrul Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027, Apel de proiecte PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1, PRIORITATEA 1 - Competitivitate prin inovare si intreprinderi dinamice, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia), în data de 15.04.2025.

Valoarea totală a proiectului: 1.651.464,91 lei ,

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.054.987,00 lei

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

Prin implementarea acestui proiect s-a realizat achiziția următoarelor utilaje pentru desfășurarea activității: masa multifuncțională pentru ridicare motoare și cutii de viteză, mașina dejantat roți camioane, stand pentru îndreptat caroserii, mașină echilibrat roți, mașina dejantat roți autoturisme, elevator foarfecă, compresor aer, o centrala fotovoltaică, o pompă de căldură, o stație de încărcare, stație pentru sortarea deșeurilor în vederea modernizării și eficientizării activității desfășurate în cadrul service-lui auto din Dr. Tr. Severin, B-dul Nicolae Iorga nr 18, județul Mehedinți.

Procesul tehnologic este susținut prin alimentarea cu energie electrică din rețeaua națională și prin cea obținută prin metode sustenabile, în acest caz de panourile fotovoltaice. Producția de energie electrică creată prin aceste panouri acoperă în proporție de 80% necesarul de energie electrică. S-a realizat creșterea numărului de personal cu 5 noi locuri de muncă.

Obiective specifice ale proiectului:

Achiziția de utilaje și echipamente pentru modernizarea activității de service auto.