Skip to content

[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – SC Altius SA

[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – SC Altius SA

SC Altius SA anunta finalizarea proiectului DIGITALIZAREA ACTIVITATII LA ALTIUS SA ,Apel de proiecte gestionat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, Masura 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE.

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA ACTIVITATII LA ALTIUS SA
Cod proiect: 1793.1/i3/c9
Contract de finanțare: 1793.1/i3/c9
Dată de începere: 04.06.2025
Dată de finalizare: 27.05.2026

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea gradului de digitalizare deţinut de către SC ALTIUS SA.

Obiectivele specifice: eficientizarea fluxului de lucru, accesibilitate îmbunatăṭită, controlul versiunilor, securitate sporită, reducerea utilizării hârtiei şi a spatiului fizic de stocare, colectarea rapidă a informațiilor, automatizarea proceselor, auditarea şi urmărirea activităṭii, colaborare eficientă.

Valoarea totală a proiectului: 657.932,35 lei, din care 486.990,90 lei valoarea maximă a finanṭării nerambursabile, 54.110,10 lei cofinanṭare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile) și 116.831,35 lei valoarea totala neeligibilă.

Date de contact:

Persoana de contact: Pandelescu Marinela

Telefon: 0724349191

Email:  marinela.pandelescu@atius.ro
Website: altius.ro

Anunțuri Proiecte Europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

[P] Comunicat de presă – Achiziție utilaje și echipamente pentru service auto Bodimpex

Antet

[P] Comunicat de presă – Anunț finalizare implementare proiect: DIGITALIZAREA COMPANIEI AEG TECH SRL

[P] Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Digitalizarea societății ROYAL 3D SMILE DESIGN  SRL”

Antet

[P] Comunicat de presă – ,,DIGITALIZAREA CONF METAL SRL’’ – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – RCG BUSINESS INVESTMENTS SRL

[P] Anunț de presă la începutul proiectului – „Dezvoltarea activității societății Global Print BDV SRL prin achiziția de echipamente specifice”

[P] Comunicat lansare proiect – Creșterea competitivității SC Szekelydental SRL prin retehnologizare si modernizare