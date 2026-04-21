[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – RCG BUSINESS INVESTMENTS SRL

RCG BUSINESS INVESTMENTS SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „INVESTITII NECESARE DIGITALIZARII SOCIETATII COMERCIALE RCG BUSINESS INVESTMENTS SRL”, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – schemă de minimis și schemă de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere, care sprijină IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Proiectul se derulează în baza contractului de finanțare nr. 5719.1/i3/c9 din data 17.03.2025, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul general: Consolidarea capacității de prestare a serviciilor, de dezvoltare și inovare a societății RCG Business Investments SRL prin transformarea digitală a afacerii, integrarea tehnologiilor digitale și menținerea celor 4 locuri de muncă existente în scopul creșterii capacității de reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivele specifice ce sprijină tranziția digitală și adoptarea unor noi modele de lucru, valorificând finanțarea prin PNRR:

OS1: termen mediu (12 luni): Integrarea tehnologiilor digitale în activitatea întreprinderii, prin achiziția de echipamente TIC, soluții software (ERP, e-commerce, cloud) și servicii IT, în primele 12 luni de implementare a proiectului.

OS2: termen scurt (6 luni): Instruirea personalului și a persoanei responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii în competențe digitale, prin cursuri de formare profesională acreditate ANC, în primele 6 luni de implementare.

OS3: termen lung (4 ani): Creșterea productivității muncii cu minimum 20% în anul 3 de durabilitate, comparativ cu anul 2022, prin utilizarea tehnologiilor nou achiziționate și menținerea a 4 locuri de muncă pe durata implementării și durabilității proiectului.

OS4: termen mediu (12 luni): Implementarea corespunzătoare a proiectului de investiții prin realizarea auditului tehnic IT (raport tehnic IT), în primele 12 luni de implementare.

Valoarea totală a proiectului este de 327.521,65 lei, din care finanțarea nerambursabilă maximă este de 245.941,03 lei, cheltuieli eligibile 273.267,81 lei, cofinanțare beneficiar 27.326,78 lei, iar cheltuieli neeligibile 54.253,84 lei.

Data de începere și finalizare a proiectului: 17.03.2025 - 29.05.2026

Date de contact beneficiar proiect:

RCG BUSINESS INVESTMENTS SRL

Județ Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Ion Andreescu, Nr. 1

E-mail: doru.tit@rcgconsulting.ro

Telefon: 0731366717