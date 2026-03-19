Beneficiar: GLOBAL PRINT BDV SRL

Titlul proiectului: „Dezvoltarea activității societății Global Print BDV SRL prin achiziția de echipamente specifice”

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

PRIORITATEA 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

OBIECTIVUL SPECIFIC RSO 1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

APEL DE PROIECTE: PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44

Codul SMIS: 326344

Locația implementării: str. Gheorghe Petrescu, nr. 37,C2, Municipiul Ploieşti, Județ Prahova

Rezultate: Proiectul vizează creșterea capacității de producție a societății Global Print BDV SRL, specializată în ambalaje din hârtie și carton pentru industria alimentară, prin achiziția de echipamente moderne, eficiente și cu impact redus asupra mediului, precum și prin integrarea unor soluții software și servicii specializate. Investițiile includ echipamente tehnologice (printer digital, ghilotină, panouri fotovoltaice), active necorporale (software de impoziție) și servicii (internaționalizare, certificări ISO și activități de publicitate). Implementarea proiectului va conduce la creșterea capacității de producție, îmbunătățirea calității produselor, optimizarea costurilor și a timpilor de lucru, reducerea consumurilor de materii prime și energie, precum și la implementarea unor sisteme moderne de management.

Obiectiv general: Prin proiectul de față se dorește îmbunătățirea competitivității economice a societății prin dezvoltare tehnologică avansată care să asigure creșterea productivității muncii și consolidarea poziției pe piață a societății prin valorificarea experienței dobândite până acum și creșterea capacitații de producție a ambalajelor din hârtie și carton. Prin proiect se dorește dotarea cu tehnologie performantă a unei fabrici de producție ambalaje din hârtie și carton, creând capacitatea de a oferi produse de calitate și precizie ridicate. Compania vizează creșterea capacității de producție, îmbunătățirea raportului cost/preț al produselor realizate, reducerea termenelor de onorare a comenzilor către clienții săi, creșterea cotei de piață.

Obiective specifice:

Cresterea capacitatii de productie a ambalajelor de hartie si carton prin achizitia de echipamente performante

Asigurarea de servicii de internaționalizare si certificare ISO (ISO 45001 si ISO 200001)

Scopul proiectului: Scopul proiectului este modernizarea și dezvoltarea capacității de producție a companiei prin implementarea unui flux tehnologic complet integrat și eficient pentru fabricarea ambalajelor din carton duplex, destinate diverselor industrii, astfel:Modernizarea capacității de producție prin achiziția de echipamente performante (Printer digital in coala , Ghilotina). Creșterea eficienței energetice prin instalarea unei panourilor solare, contribuind la reducerea amprentei de carbon. Promovare internațională prin participarea la târguri de specialitate și acțiuni de internaționalizare. Certificare ISO: ISO 45001 si ISO 200001

Perioada de implementare: februarie 2026 – februarie 2027.

Buget:

Valoarea totală a proiectului Valoarea cofinanțării UE

Valoare Cofinanțare buget național Valoare contribuție proprie 295.150,26 € 100.393,59 € 17.716,51 € 177.040,16 €

Date de contact:

Adresa web: https://www.tipografia-global-print.ro/

Adresa e-mail: office@globalprint.ro

Telefon: 0755808909