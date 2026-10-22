[P] Comunicat lansare proiect – Retehnologizarea firmei Kafor Company SRL prin soluții inovative

Scopul proiectului: este creşterea competitivităţii economice a firmei, prin retehnologizare și automatizare, prin achizitionarea de active tangibile, prin instruirea a 11 angajați și prin crearea de 1 nou loc de muncă

Beneficiar: KAFOR COMPANY SRL

Perioada de implementare: 22.09.2026 - 22.10.2028

Valoarea totală a proiectului (Lei)

5.795.957,52

Valoarea cofinanțării UE (lei)

2.129.824,83

Rezumat proiect și activități:

Proiectul cu titlul ”Retehnologizarea firmei Kafor Company SRL prin soluții inovative”, cod SMIS: 319466, este implementat de KAFOR COMANY SRL fiind finanțat prin Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, Acțiunea 1.4 – Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă, INTERVENȚIA 1.4.1 – INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM - URI, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, operațiune de importanță strategică la nivel regional, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectivul general al prezentului proiect de investiţii este creşterea competitivităţii economice a firmei, prin retehnologizare, respectiv automatizarea proceselor de producție în condițiile reducerii impactului asupra mediului a activității sale.

Obiectivele specifice:

• Automatizarea procesului de producție

• Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului activității de producție asupra mediului

• Dezvoltarea resurselor umane – prin implementarea prezentului proiect se va crea 1 nou loc de muncă și vor fi instruiți 11 angajați în tehnologii moderne de producție, mediu și management. Obiectivul se va realiza până la finalizarea implementării proiectului

Rezultatele preconizate:

1. Active tangibile necesare pentru procesul de producție

2. Instruire personal - 11 persoane

3. Sistem de panouri fotovoltaice

Valoarea totală: 5.795.957,52 Lei

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 2.129.824,83 Lei

Valoarea cofinanțării din buget național: 375.851,44 Lei

Valoarea totală din bugetului propriu al beneficiarului: 3.290.281,25 Lei.

Prin proiect se vor achiziționa active tangibile necesare pentru procesul de producție:

1 Linie automată de tăiere și rindeluire lemn 1 buc

2 Mașină de ascuțit pânze panglică 1 buc

3 Mașină de ascuțit pânze circulare 1 buc

4 Compresor aer cu șurub 1 buc

5 Instalație de ventilație/filtrare pentru unitatea de producție 1 buc

6 Electrostivuitor 2 bucăți

7 Sistem de panouri fotovoltaice 1 buc.

Prin implementarea proiectului vor fi instruiți 11 angajați vor beneficia de programe de formare și vor dobândi certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și/sau antreprenoriat.

Activitățile proiectului:

- Achiziție servicii de elaborare Cerere de finanțare cu anexe si laborare Cerere de finanțare cu anexe

- Semnare contract de finanțare și achiziţie servicii de coordonare a managementului pentru organizare şi coordonare managementul implementării proiectului

- Măsuri de promovare şi publicitate la începutul și la finalizarea implementării proiectului

- Lansare şi derulare licitaţii pentru achizițiile proiectului (active tangibile, sistem de panouri fotovoltaice)

- Elaborare şi transmitere Rapoarte de progres și Raport de progres final al proiectului

- Plata, livrare, punere în funcţiune ale achizițiilor

- Elaborare şi transmitere Cereri de plată/rambursare

- Angajare și instruire personal

Date de contact:

Kafor Company SRL, reprezentant de proiect András Albert

Adresa: com. Vârșag, sat Vărșag, str. Nagykut nr. 1, jud. Harghita, Cod poștal 537350

Tel: 0744833165

Nr. înregistrare Reg. Com.: J2000000065197

CUI: 13013029

E-mail: office@kaforcompany.ro