[P] Comunicat lansare proiect – Retehnologizarea firmei Kafor Company SRL prin soluții inovative

Scopul proiectului: este creşterea competitivităţii economice a firmei, prin retehnologizare și automatizare, prin achizitionarea de active tangibile, prin instruirea a 11 angajați și prin crearea de 1 nou loc de muncă
Beneficiar: KAFOR COMPANY SRL
Perioada de implementare: 22.09.2026 - 22.10.2028
Valoarea totală a proiectului (Lei)
5.795.957,52
Valoarea cofinanțării UE (lei)
2.129.824,83
Rezumat proiect și activități:
Proiectul cu titlul ”Retehnologizarea firmei Kafor Company SRL prin soluții inovative”, cod SMIS: 319466, este implementat de KAFOR COMANY SRL fiind finanțat prin Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, Acțiunea 1.4 – Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă, INTERVENȚIA 1.4.1 – INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM - URI, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, operațiune de importanță strategică la nivel regional, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
Obiectivul general al prezentului proiect de investiţii este creşterea competitivităţii economice a firmei, prin retehnologizare, respectiv automatizarea proceselor de producție în condițiile reducerii impactului asupra mediului a activității sale.
Obiectivele specifice:
• Automatizarea procesului de producție
• Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului activității de producție asupra mediului
• Dezvoltarea resurselor umane – prin implementarea prezentului proiect se va crea 1 nou loc de muncă și vor fi instruiți 11 angajați în tehnologii moderne de producție, mediu și management. Obiectivul se va realiza până la finalizarea implementării proiectului
Rezultatele preconizate:
1. Active tangibile necesare pentru procesul de producție
2. Instruire personal - 11 persoane
3. Sistem de panouri fotovoltaice
Valoarea totală: 5.795.957,52 Lei
Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 2.129.824,83 Lei
Valoarea cofinanțării din buget național: 375.851,44 Lei
Valoarea totală din bugetului propriu al beneficiarului: 3.290.281,25 Lei.
Prin proiect se vor achiziționa active tangibile necesare pentru procesul de producție:
1 Linie automată de tăiere și rindeluire lemn 1 buc
2 Mașină de ascuțit pânze panglică 1 buc
3 Mașină de ascuțit pânze circulare 1 buc
4 Compresor aer cu șurub 1 buc
5 Instalație de ventilație/filtrare pentru unitatea de producție 1 buc
6 Electrostivuitor 2 bucăți
7 Sistem de panouri fotovoltaice 1 buc.
Prin implementarea proiectului vor fi instruiți 11 angajați vor beneficia de programe de formare și vor dobândi certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și/sau antreprenoriat.
Activitățile proiectului:
- Achiziție servicii de elaborare Cerere de finanțare cu anexe si laborare Cerere de finanțare cu anexe
- Semnare contract de finanțare și achiziţie servicii de coordonare a managementului pentru organizare şi coordonare managementul implementării proiectului
- Măsuri de promovare şi publicitate la începutul și la finalizarea implementării proiectului
- Lansare şi derulare licitaţii pentru achizițiile proiectului (active tangibile, sistem de panouri fotovoltaice)
- Elaborare şi transmitere Rapoarte de progres și Raport de progres final al proiectului
- Plata, livrare, punere în funcţiune ale achizițiilor
- Elaborare şi transmitere Cereri de plată/rambursare
- Angajare și instruire personal
Date de contact:
Kafor Company SRL, reprezentant de proiect András Albert
Adresa: com. Vârșag, sat Vărșag, str. Nagykut nr. 1, jud. Harghita, Cod poștal 537350
Tel: 0744833165
Nr. înregistrare Reg. Com.: J2000000065197
CUI: 13013029
E-mail: office@kaforcompany.ro