RAELECTRONICS S.R.L. anunță începerea implementării proiectului „Modernizarea tehnologica si cresterea durabila a Raelectronics in vederea inovarii de proces si produse”, cod SMIS 340488. Proiectul este finanțat prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, Prioritatea 1 „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Acțiunea 1.8 „Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor”, apelul de proiecte PR BI P1/1.8/1/2024. Contractul de finanțare nr. 305/23.10.2026 a fost încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului este de 1.298.447,74 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 973.346,92 lei, din care 389.338,77 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 584.008,15 lei din bugetul național.

Perioada de implementare: 22.10.2026 – 22.10.2027

Locul de implementare: București, Sector 4, Șos. Berceni nr. 8

Obiectivul general al proiectului este modernizarea tehnologică și creșterea durabilă a RAELECTRONICS, prin implementarea unui proces inovativ de producție pentru realizarea de produse inovative.

Obiective specifice:

modernizarea infrastructurii de producție prin achiziția de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente prietenoase cu mediul, și implementarea a două sisteme software pentru gestionarea eficientă a resurselor și proceselor de producție;

creșterea prezenței pe piețele internaționale, printr-un studiu de piață și participarea la un târg sau o expoziție de profil;

dezvoltarea competențelor a doi angajați prin programe de formare specializată;

implementarea eficientă a proiectului și asigurarea vizibilității finanțării.

Rezultate așteptate: o linie modernă de asamblare automată a modulelor electronice (depunere pastă, plantare automată a componentelor, lipire în cuptor reflow, inspecție optică automată AOI). Pe lângă aceasta, echipamente de prototipare rapidă, stații de proiectare CAD/CAM și licențe software de proiectare. Investiția va permite reducerea timpului de prototipare, creșterea capacității și calității producției și reducerea consumului de energie al procesului de fabricație. Va susține astfel dezvoltarea produselor RAELECTRONICS: senzori wireless de detecție a traficului, sisteme de monitorizare a calității aerului în mediul urban și sisteme optoelectronice low power.

Stadiu: pe 20.11.2026 a fost publicat pe beneficiar.fonduri-ue.ro anunțul de achiziție pentru echipamentele și licențele software din proiect (8 loturi, procedura nr. 55072). Termenul de depunere a ofertelor este 15.12.2026, ora 12:00.

Date de contact: RAELECTRONICS S.R.L. – Mihaela Zărnescu, Administrator

Tel.: +40 720 384 686 | E-mail: mihaela.zarnescu@raelectronics.tech

Web: www.raelectronics.tech

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

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