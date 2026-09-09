[P] Comunicat de presă – Finalizarea proiectului „BIOSINTEX 2.0: Integrarea Roboticii și Automatizarea Proceselor Dinamice”, implementat de BIOSINTEX SRL în parteneriat cu TRICUBIQ SOLUTIONS SRL

BIOSINTEX SRL, în parteneriat cu TRICUBIQ SOLUTIONS SRL, anunță finalizarea proiectului „BIOSINTEX 2.0: Integrarea Roboticii și Automatizarea Proceselor Dinamice”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3, apelul DIGI 150.

Proiectul a fost implementat pe o durată de 16 luni, în perioada mai 2025 – august 2026, la punctul de lucru al companiei din Sat Vlădiceasca, comuna Snagov, județul Ilfov, cu o valoare totală de 18.071.473,39 lei, din care 9.177.409,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din PNRR. Indicatorii de realizare asumați prin cererea de finanțare au fost îndepliniți în integralitate.

BIOSINTEX SRL (www.biosintex.com) – producător român de dispozitive medicale, specializat în fabricarea de suturi chirurgicale de înaltă performanță – își consolidează prin acest proiect capacitatea de producție automatizată, controlul calității și poziția pe piețele internaționale.

TRICUBIQ SOLUTIONS SRL (www.tricubiq.com) – companie românească de tehnologie, specializată în transformare digitală, dezvoltare software la comandă, inteligență artificială (AI/ML), automatizare robotizată a proceselor (RPA), automatizare industrială și securitate IT – a realizat, în calitate de partener, activitățile de cercetare industrială și dezvoltare experimentală privind modelele de inteligență artificială integrate în fluxurile de producție.

Investițiile realizate

Robot tehnologic avansat de sertizare automatizată a suturilor Harro USM-HS, recepționat și pus în funcțiune în fluxul de producție;

Două sisteme robotice de alimentare sincronizată a ambalării secundare, cu inspecție vizuală și validare a produsului prin inteligență artificială;

Platformă software de digitalizare a proceselor operaționale și de producție, cu integrare de tehnologii AI, BI, RPA și IoT;

Sistem ERP cu modul avansat de management al depozitelor (WMS);

Infrastructură și soluții de securitate cibernetică, inclusiv detecție și răspuns extins bazate pe inteligență artificială;

Echipamente de laborator și kituri de testare pentru calificarea instalării, operațională și a performanței (IQ, OQ, PQ).

Indicatorii asumați și îndepliniți

3 tehnologii digitale avansate implementate (câmp de intervenție 021c);

1 tehnologie de securitate cibernetică implementată (câmp de intervenție 021d);

5 produse și procese inovative, respectiv 2 produse noi și 3 procese de fabricație;

8 criterii DESI atinse, față de minimum 7 asumate prin cererea de finanțare;

1 sistem de management al securității informațiilor, implementat și operațional.

Rezultatele în procesul de producție

Sertizarea suturilor, alimentarea ambalării secundare și controlul final al produsului se desfășoară automatizat. Fiecare ambalaj este verificat prin inspecție vizuală cu validare AI, produsele neconforme sunt separate automat din flux, iar decizia de conformitate este înregistrată pentru fiecare pachet, asigurând trasabilitatea completă cerută în domeniul dispozitivelor medicale. Procesele inovative au permis introducerea a două produse noi în portofoliul companiei și gestionarea avansată a stocurilor prin sistemul WMS integrat.

Sustenabilitatea rezultatelor

Pe perioada de durabilitate de 3 ani, BIOSINTEX menține sistemul de management integrat rezultat din proiect și urmărește atingerea nivelului de productivitate a muncii asumat pentru anul al treilea, de 746.215,46 lei. Proiectul contribuie la obiectivele PNRR privind digitalizarea întreprinderilor și tranziția către o economie competitivă și sustenabilă.

Despre TRICUBIQ SOLUTIONS

TRICUBIQ SOLUTIONS SRL este o companie de tehnologie din România care dezvoltă soluții software personalizate și integrează tehnologii avansate – inteligență artificială și machine learning, automatizare robotizată a proceselor (RPA), IoT și business intelligence – în fluxurile operaționale ale companiilor din industrie, sănătate, energie și retail. Tricubiq Solutions acționează și ca partener tehnologic în proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate din fonduri europene și PNRR. Mai multe informații: https://tricubiq.com/.

Date generale

Beneficiar principal: BIOSINTEX SRL; partener: TRICUBIQ SOLUTIONS SRL;

Contract de finanțare nr. 108.1.i3.c9;

Implementare: mai 2025 – august 2026, județul Ilfov, România.

Pentru informații suplimentare

BIOSINTEX SRL – Str. Paris nr. 49, sector 1, București. Punct de lucru: Șos. Vlădiceasca nr. 4, com. Snagov, jud. Ilfov. E-mail: contact@biosintex.com; tel. +40 740 214 000; www.biosintex.com.

TRICUBIQ SOLUTIONS SRL – Str. Sublocotenent Alexandru Borneanu nr. 4, etaj 2, sector 6, București. E-mail: office@tricubiq.com; tel. +40 735 387 367; www.tricubiq.com.

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