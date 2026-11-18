Tranziția economică din Gorj și Dolj nu se oprește la investiții și la crearea de locuri de muncă. Oamenii afectați de restructurări au nevoie de sprijin pentru reconversie profesională, iar comunitățile, de soluții care să le ofere perspective de dezvoltare.

La Bruxelles, delegația ADR Sud-Vest Oltenia a avut o întâlnire cu Raluca Painter, șefa Unității pentru Fondul Social pentru Climă, Fondul european de ajustare la globalizare și inovare socială, din cadrul Comisiei Europene – DG EMPL, și cu membrii echipei sale. Discuțiile au vizat noi posibilități de finanțare prin Fondul Social European Plus (FSE+) și Fondul Social pentru Climă, care pot completa investițiile realizate prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

Un accent important a fost pus pe inovarea socială și accesul la granturi europene pentru proiecte care răspund nevoilor comunităților: sprijin pentru persoanele afectate de tranziție, dezvoltarea competențelor profesionale, reducerea sărăciei energetice, îmbunătățirea accesului la transport, dar și facilitarea accesului copiilor din familii vulnerabile la activități sportive și culturale.

La întâlnire au participat directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, directorul general adjunct, Marius Vărgatu, directorul Organismului Intermediar pentru PDDTJ, Raluca Măjină, și directorul Direcției Programare și Gestionare Program, Magda Lungu.

Mulțumim domnului Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, pentru sprijinul acordat și implicarea în facilitarea acestui dialog, precum și doamnei Raluca Painter și echipei sale pentru deschidere, pentru discuțiile constructive și pentru disponibilitatea de a identifica noi oportunități de finanțare pentru Oltenia.

Noutățile despre Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, precum și informațiile destinate beneficiarilor referitoare la implementare, evaluare și contractare, se regăsesc pe pagina web dedicată programului: https://ptj2021-2027.adroltenia.ro/