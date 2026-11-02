[P] Comunicat de presă – Dezvoltarea activității la Foreng Design S.R.L.

S.C. FORENG DESIGN S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectului "Dezvoltarea activității la Foreng Design SRL „, SMIS 339860, finanțat prin AM_PRBI_Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR București-Ilfov), Titlu Apel: PR BI P1/1.8/1/2024 - Apel dedicat sprijinului pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor.



Valoarea totala a proiectului este de 291.166,87 lei, valoarea totală eligibilă este de 262.050,18 lei, din care: 104.820,07 lei valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor(FEDR/FSE+/FC/FTJ) și 157.230,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national.



Locația de implementare a proiectul este: Municipiul București, Sector 3, Str. Vârfu cu Dor, Nr. 25, etaj 1, apartament 9, Camera 1. Datele de geolocalizare ale proiectului sunt: 44,4160 latitudine Nord respectiv 26,1718 longitudine Est.



Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității și extinderea capacității operaționale a Foreng Design S.R.L. prin investiții în echipamente și tehnologii moderne destinate furnizării de servicii de proiectare și consultanță tehnică în domeniul infrastructurii de apă și canalizare.



Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: Semnarea a trei contracte noi în primul an de operare postimplementare; Creșterea veniturilor cu cel puțin 250.000 lei în primul an de operare post-implementare; Realizarea unei strategii de export și participarea la un târg internațional, facilitând accesul pe piața din Bulgaria; Echipamentele și softurile achiziționate vor permite îmbunătățirea eficienței operaționale si cresterea capacității de furnizare a serviciilor.



Dată de inceput proiect: 15.10.2026



Dată finalizare proiect: 14.10.2027



Date de contact:

Vintilă Georgian-Mihail-Mugurel

Funcție: Administrator/ Reprezentant legal

Tel. 0721400756

E-mail: mugur.vintila@gmail.com