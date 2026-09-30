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[P] Comunicat de presă de final – ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL

[P] Comunicat de presă de final – ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL
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Denumirea beneficiarului: ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL 

Titlul proiectului: ” Dezvoltarea societatii ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL prin achizitia de  echipamente” 

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 

Prioritatea P1.O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

Obiectiv specific RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea  de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive 

Apel: INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI  ÎNTREPRINERI MICI DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

Codul SMIS: 322860 

Localizare (Județ, Localitate): loc. Găești, județul Dâmbovița 

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este stimularea creșterii economice inteligente,  durabile și echilibrate pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii. Prin urmare obiectivul  general al proiectului cu titlul „Dezvoltarea societatii ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL prin achizitia  de echipamente” este creșterea competitivității societății printr-o economie inteligenta si durabila,  in acelasi timp echilibrata.  

Obiective specifice:  

OBIECTIV 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru ART DENTIST  STOMATOLOGIC SRL o Sprijinirea cresterii economice a societatii ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL  prin achizitia de active corporale și necorporale. 

OBIECTIV 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și  nediscriminarea o Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de  creștere a eficienței energetice prin achiziționarea unui generator solar portabil, prin achiziționarea  unor dotări care sunt eficiente din punct de vedere energectic: unit dentar, compresor,pompa  aspiratie umeda, pachet sterilizare, microscop endodontic si scaner intraoral, elemente ale  economiei circulare, prin minimizarea la sursă a deșeurilor generate odată cu achiziționarea unui  pachet complet de sterilizare si cu semnarea unui precontract de colectare selectivă și reciclare a  deșeurilor; o Măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, adaptarea  infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi prin achizitia unor covorase tactile, lampi  exit cu doua fete si placute nevazatori și adaptarea echipamentelor în vederea operării de către  persoanele cu dizabilități: unit dentar, compresor, pompa aspiratie, pachet sterilizare, microscop  endodontic si scaner intraoral. 

OBIECTIV 3: Cresterea competitivitatii societatii prin inovare si digitalizare o Realizare de activitati  de certificare proces si servicii pentru: certificarea sistemului de management ISO 9001 ca proces si 

2021-2027.adrmuntenia.ro 

certificarea serviciilor de asistenta stomatologice. o Realizarea de activitati de digitalizare prin  achizitia soft de gestiune. Si internationalizare prin participarea la targuri si expozitii, si anume:  Conferinta Internationala de Stomatologie de la Budapesta, Ungaria si prin interesul acordat de  societatea Cretan Gourmet IKE, Oasis Varipetrou, Creta, tara Grecia pentru serviciile ce vor fi  prestate de solicitant. 

Scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia

REZULTAT 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru ART DENTIST  STOMATOLOGIC SRL prin: o Dotarea unui nou punct de lucru cu active corporale si necorporale in  vederea activarii pe codul CAEN 8623 

REZULTAT 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și  nediscriminarea o Achiziționarea unui generator solar portabil care foloseste surse regenerable de  energie, o Dotări care sunt eficiente din punct de vedere energetic: unit dentar, pompa aspiratie  umeda, pachet complet sterilizare, microscop endodontic, scaner intraoral. o Elemente ale  economiei circulare : generator solar portabil si pachetul complet sterilizare o Minimizarea la sursă  a deșeurilor generate prin achiziționarea unui pachet complet de sterilizare o Semnarea unui  precontract de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor; o Egalitatea de șanse si nediscriminare  prin adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi prin achizitionarea:  covoraselor tactile, lampi exit si placute nevazatori o Egalitatea de șanse si nediscriminare prin  adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități prin achizitionarea  urmatoarelor active corporale: unit stomatologic, compresor, pompa aspiratie, pachet sterilizare,  microscop endodontic si scaner intraoral 

REZULTAT 3: Certificare de produs/proces/serviciu și inovarea societatii o Certificarea serviciului și  procesului: servicii de asistenta stomatologica si certificarea sistemului de management ISO 9001.  Digitalizarea societatii prin: soft gestiune si a unor echipamente ce sunt digitalizate: unit  stomatologic, pachet sterilizare si scannerul intraoral. o Internationalizare prin participarea la:  Conferinta Internationala de Stomatologie de la Budapesta, Ungaria si prin interesul acordat de  societatea Cretan Gourmet IKE, Oasis Varipetrou, Creta, tara Grecia pentru serviciile ce vor fi  prestate de solicitant. 

Data de începere a implementării este Octombrie 2024 și data de finalizare a implementării este  septembrie 2026. 

Buget total: 250.014,90 EURO 

Buget UE: 168.985,80 EURO 

Buget național: 29.821,03 EURO 

Buget beneficiar: 51.208,04 EURO 

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