[P] Comunicat de presă de final – ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL

Denumirea beneficiarului: ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL

Titlul proiectului: ” Dezvoltarea societatii ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL prin achizitia de echipamente”

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritatea P1.O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Apel: INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINERI MICI DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA

Codul SMIS: 322860

Localizare (Județ, Localitate): loc. Găești, județul Dâmbovița

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii. Prin urmare obiectivul general al proiectului cu titlul „Dezvoltarea societatii ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL prin achizitia de echipamente” este creșterea competitivității societății printr-o economie inteligenta si durabila, in acelasi timp echilibrata.

Obiective specifice:

OBIECTIV 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL o Sprijinirea cresterii economice a societatii ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL prin achizitia de active corporale și necorporale.

OBIECTIV 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea o Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin achiziționarea unui generator solar portabil, prin achiziționarea unor dotări care sunt eficiente din punct de vedere energectic: unit dentar, compresor,pompa aspiratie umeda, pachet sterilizare, microscop endodontic si scaner intraoral, elemente ale economiei circulare, prin minimizarea la sursă a deșeurilor generate odată cu achiziționarea unui pachet complet de sterilizare si cu semnarea unui precontract de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor; o Măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi prin achizitia unor covorase tactile, lampi exit cu doua fete si placute nevazatori și adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități: unit dentar, compresor, pompa aspiratie, pachet sterilizare, microscop endodontic si scaner intraoral.

OBIECTIV 3: Cresterea competitivitatii societatii prin inovare si digitalizare o Realizare de activitati de certificare proces si servicii pentru: certificarea sistemului de management ISO 9001 ca proces si

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certificarea serviciilor de asistenta stomatologice. o Realizarea de activitati de digitalizare prin achizitia soft de gestiune. Si internationalizare prin participarea la targuri si expozitii, si anume: Conferinta Internationala de Stomatologie de la Budapesta, Ungaria si prin interesul acordat de societatea Cretan Gourmet IKE, Oasis Varipetrou, Creta, tara Grecia pentru serviciile ce vor fi prestate de solicitant.

Scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia:

REZULTAT 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru ART DENTIST STOMATOLOGIC SRL prin: o Dotarea unui nou punct de lucru cu active corporale si necorporale in vederea activarii pe codul CAEN 8623

REZULTAT 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea o Achiziționarea unui generator solar portabil care foloseste surse regenerable de energie, o Dotări care sunt eficiente din punct de vedere energetic: unit dentar, pompa aspiratie umeda, pachet complet sterilizare, microscop endodontic, scaner intraoral. o Elemente ale economiei circulare : generator solar portabil si pachetul complet sterilizare o Minimizarea la sursă a deșeurilor generate prin achiziționarea unui pachet complet de sterilizare o Semnarea unui precontract de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor; o Egalitatea de șanse si nediscriminare prin adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi prin achizitionarea: covoraselor tactile, lampi exit si placute nevazatori o Egalitatea de șanse si nediscriminare prin adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități prin achizitionarea urmatoarelor active corporale: unit stomatologic, compresor, pompa aspiratie, pachet sterilizare, microscop endodontic si scaner intraoral

REZULTAT 3: Certificare de produs/proces/serviciu și inovarea societatii o Certificarea serviciului și procesului: servicii de asistenta stomatologica si certificarea sistemului de management ISO 9001. Digitalizarea societatii prin: soft gestiune si a unor echipamente ce sunt digitalizate: unit stomatologic, pachet sterilizare si scannerul intraoral. o Internationalizare prin participarea la: Conferinta Internationala de Stomatologie de la Budapesta, Ungaria si prin interesul acordat de societatea Cretan Gourmet IKE, Oasis Varipetrou, Creta, tara Grecia pentru serviciile ce vor fi prestate de solicitant.

Data de începere a implementării este Octombrie 2024 și data de finalizare a implementării este septembrie 2026.

Buget total: 250.014,90 EURO

Buget UE: 168.985,80 EURO

Buget național: 29.821,03 EURO

Buget beneficiar: 51.208,04 EURO