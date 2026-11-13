[P] Comunicat de presă – Dezvoltarea companiei Ciprian Panaite Dental SRL

[P] Comunicat de presă – Finalizarea proiectului „FINANȚAREA PRIN PIAȚA DE CAPITAL A SOCIETĂȚII GRAFFITI PLUS S.A. ȘI LISTAREA COMPANIEI LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” GRAFFITI PLUS SA, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „FINANȚAREA PRIN PIAȚA DE CAPITAL A SOCIETĂȚII GRAFFITI PLUS S.A. ȘI LISTAREA COMPANIEI LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI”, nr de ordine 3/I3.2/C9, finanțat prin finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel LISTAREA LA BURSĂ A ÎNTREPRINDERILOR,...