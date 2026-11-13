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[P] Comunicat de presă – Dezvoltarea companiei Ciprian Panaite Dental SRL

[P] Comunicat de presă – Dezvoltarea companiei Ciprian Panaite Dental SRL
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CIPRIAN PANAITE DENTAL SRL anunță începerea implementării proiectului „Dezvoltarea companiei Ciprian Panaite Dental SRL”, cod SMIS 339986, finanțat prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, cu sprijin din partea Fondului European de Dezvoltare Regională.

Locul implementării: București, Str. Știrbei Vodă nr. 22, Sector 1.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității companiei prin investiții productive.

Obiective specifice:

  • achiziția de echipamente specifice pentru tehnică dentară;
  • achiziția de echipamente eficiente energetic;
  • certificarea ISO 14001;
  • participarea la târguri internaționale.

Rezultatele preconizate includ creșterea competitivității companiei, dezvoltarea de produse și procese inovatoare, reducerea consumului energetic, obținerea certificării ISO 14001 și extinderea pe piețe externe.

Valoarea totală a proiectului: 1.742.762,48 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană: 1.394.209,98 lei.

Contribuția proprie: 348.552,50 lei.

Perioada de implementare: octombrie 2026 - septembrie 2027.

Date de contact:

CIPRIAN PANAITE DENTAL SRL

Telefon: 0724 105 887

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