80 de primari din Dolj au discutat astăzi cu reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia despre proiectele pe care își propun să le realizeze în următorii ani. Întâlnirea încheie seria consultărilor cu autoritățile publice locale din regiune pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2028-2034.

Pentru prima dată în cei 20 de ani de implementare a programelor regionale, prioritățile de finanțare ale Olteniei pentru următorul exercițiu financiar se conturează pe baza consultării directe a partenerilor regionali.

În ultimele luni, am aflat de la primari care sunt nevoile comunităților, dificultățile cu care se confruntă și oportunitățile de dezvoltare ale localităților. Toate aceste informații ne vor ajuta să susținem, la nivel european, investițiile de care Oltenia are nevoie după 2027.

La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, vicepreședintele Mihai Neațu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, directorul general adjunct, Marius Vărgatu, directorul Direcției Programare și Gestionare Program, Magda Lungu, directorul general al Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia, Ovidiu Bălan, și directorul Organismului Intermediar pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, Raluca Măjină, alături de experții Agenției.

Cu ajutorul platformei digitale dezvoltate special pentru acest demers, primarii au indicat, în timp real, nevoile de finanțare și proiectele prioritare pentru localitățile lor.

„ În Oltenia există încă diferențe mari de dezvoltare, chiar și între localitățile aceluiași județ. Este important să ținem cont de aceste diferențe atunci când se decide distribuirea fondurilor europene după 2027. Locul în care se naște un copil nu ar trebui să determine calitatea educației pe care o primește, iar localitatea în care trăim nu ar trebui să ne limiteze accesul la servicii medicale sau la oportunități de muncă. De aceea, trebuie să ne asigurăm că viitoarele finanțări ajung acolo unde pot produce cele mai importante schimbări în viața oamenilor.”– Stelian Bărăgan, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.

Le mulțumim președinților consiliilor județene pentru sprijin și primarilor din toate cele cinci județe pentru implicare și dialogul deschis. Obiectivul nostru comun este ca fiecare localitate din Oltenia să aibă șansa de a se dezvolta.