[P] Comunicat de presă – Lansarea  proiectului „Creșterea și îmbunătățirea activității de monitorizare a proiectelor de infrastructură din România” – Asociația Pro Infrastructură

Data: 26.08.2026

Asociația Pro Infrastructură anunță demararea implementării proiectului „Creșterea și îmbunătățirea activității de monitorizare a proiectelor de infrastructură din România”, cod SMIS 363666, contract de finanțare nr. 152/2026.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Transport 2021–2027 în cadrul Priorității P8 Asistență Tehnică, Obiectiv specific AT Asistență Tehnică, număr apel proiecte PT/737/PT_P8/AT/AT/PT_A28, implementat la nivel național de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Autoritate de Management.

Date despre proiect:

Denumire proiect: Creșterea și îmbunătățirea activității de monitorizare a proiectelor de infrastructură din România

Beneficiar: Asociația „Pro Infrastructură ”

” Localitatea și județul în care se implementează proiectul : Jud Cluj, localitatea Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului (lei) și cofinanțarea UE (lei): 253.374,00 lei, din care finanțare nerambursabilă în cuantum de 253.374,00 lei, asigurată din Fondul de Coeziune prin Programul Transport 2021–2027 (contribuția Uniunii Europene și buget național)

Perioada de implementare: iulie 2026 – decembrie 2027

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea și îmbunătățirea capacității Asociației „Pro Infrastructură” de monitorizare a proiectelor de infrastructură de transport la nivel național, finanțate din Programul Transport 2021-2027, contribuind astfel la creșterea transparenței în ceea ce privește implementarea acestor proiecte.

Obiective specifice:

Creșterea capacității de monitorizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport prin achiziționarea de echipamente specifice (drone, echipamente IT, software specializat pentru procesare imagini 4K, NAS).

Monitorizarea implementării proiectelor naționale de infrastructură (rutier, feroviar, metrou) prin realizarea a cel puțin 80 de vizite pe șantiere ale reprezentanților Asociației Pro Infrastructură pe perioada de implementare a proiectului.

Promovarea și diseminarea informațiilor și imaginilor colectate în urma vizitelor pe șantiere, atât pe canalele de comunicare deținute de asociație (pagina de Facebook, pagina de Instagram, canalul de filmări pe YouTube, site-ul oficial al asociației, forumul PeUndeMerg.ro) cât și prin preluarea acestor comunicate și filmări în mass-media (TV, radio, online).

Activități principale ale proiectului și rezultatele așteptate/finale:

Principalele activități ale proiectului:

achiziționarea de echipamente specifice: drone, echipamente IT, software specializat pentru procesare imagini 4K, dispozitiv de stocare centralizat;

realizarea de vizite de monitorizare pe șantierele de infrastructură de transport finanțate prin Programul Transport 2021-2027;

diseminarea informațiilor pe canalele de comunicare ale asociației;

activități de informare și publicitate.

Rezultate așteptate:

cel puțin 80 de vizite de monitorizare șantiere;

o structură sprijinită logistic și în activitatea de funcționare.

Impactul socio-economic/beneficiile socio-economice pe care proiectul îl are/ le aduce la nivel local/ național:

Proiectul contribuie la creșterea transparenței execuției proiectelor de infrastructură din România (rutieră, feroviară, metrou), asigurând informarea directă și indirectă a unei părți importante din populația României, cât și a autorităților publice centrale și locale. Prin monitorizarea independentă și diseminarea informațiilor și a rezultatelor, proiectul contribuie la responsabilizarea părților implicate în derularea proiectelor de infrastructură (autorități publice, antreprenori generali, consultanți asistență tehnică), contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și în final duce la o mai bună implementare a proiectelor de infrastructură majoră din România.

Date de contact:

Beneficiar: Asociația Pro Infrastructură - Str. Porțelanului nr. 2, Ap. 158, Cluj-Napoca

Persoană de contact: Ionuț Ciurea, Director Executiv

Telefon: +40 731 213 131

E-mail: contact@proinfrastructura.ro

Website: www.proinfrastructura.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați mfe.gov.ro.