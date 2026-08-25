[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț finalizare proiect PNRR „Soare pentru toți – Acces la energie curată pentru persoanele vulnerabile” – RUE 126 – I4.C16.1A

Sadu, august 2026

AMIV ELECTRO SRL anunță finalizarea implementării proiectului „Soare pentru toți – Acces la energie curată pentru persoanele vulnerabile”, cod proiect RUE 126 – I4.C16.1A, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, Investiția 4 – Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, Axa 1A.

Datele de identificare ale proiectului

Beneficiar: AMIV ELECTRO SRL, CIF 31239963, str. Podului nr. 1, sat Sadu, comuna Sadu, județul Sibiu.

Titlul proiectului: „Soare pentru toți – Acces la energie curată pentru persoanele vulnerabile”.

Cod proiect: RUE 126 – I4.C16.1A.

Contract de finanțare: nr. G2025-138762 din 21.11.2025, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, modificat prin Notificarea nr. G2025-141949 din 28.11.2025.

Cod apel de proiecte: PNRR/2024/C16RePowerEU/I4/1.A.

Perioada de implementare: 21 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026.

Aria de implementare: 53 de localități din județele Timiș, Cluj, Alba, Caraș-Severin, Mureș, Sălaj și Sibiu.

Obiectivul general al proiectului

Asigurarea accesului la energie din surse regenerabile pentru gospodăriile vulnerabile din punct de vedere energetic, prin instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice și de sisteme de stocare a energiei electrice, în vederea reducerii consumului de energie din surse convenționale, a combaterii sărăciei energetice și a sprijinirii tranziției verzi.

Obiective specifice ale proiectului

– Instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o capacitate netă de minimum 3 kW pentru fiecare gospodărie inclusă în proiect.

– Instalarea de sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate utilizabilă de minimum 5 kW pentru fiecare gospodărie inclusă în proiect.

– Promovarea utilizării surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice în gospodăriile vulnerabile sprijinite.

Rezultate principale obținute

– sprijinirea a 834 de gospodării vulnerabile, din 53 de localități aflate în 7 județe și în 3 regiuni de dezvoltare – Vest, Centru și Nord-Vest;

– instalarea a 834 de sisteme de panouri fotovoltaice, cu o capacitate netă de minimum 3 kW fiecare, puse în funcțiune la locurile de consum ale beneficiarilor finali;

– instalarea a 834 de sisteme de stocare a energiei electrice, cu o capacitate utilizabilă de minimum 5 kW fiecare;

– creșterea capacității gospodăriilor sprijinite de a produce și de a stoca energie electrică din surse regenerabile;

– reducerea dependenței de energia din surse convenționale și a facturilor la energie ale unor familii aflate în risc de sărăcie energetică, cu îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor sprijinite;

– contribuție la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final.

Distribuția teritorială a investiției

– județul Timiș – 346 de gospodării;

– județul Cluj – 192 de gospodării;

– județul Alba – 179 de gospodării;

– județul Caraș-Severin – 93 de gospodării;

– județul Mureș – 20 de gospodării;

– județul Sălaj – 3 gospodării;

– județul Sibiu – 1 gospodărie.

Evoluția proiectului pe parcursul implementării

Proiectul a inclus inițial 892 de gospodării eligibile. Pe parcursul implementării, o parte dintre beneficiari au renunțat la program sau nu au mai îndeplinit condițiile tehnice ori juridice necesare instalării sistemelor – imposibilitatea racordării locului de consum, situații succesorale nefinalizate sau decesul titularului – iar voucherele aferente nu au fost utilizate. Lucrările au fost finalizate și recepționate la 834 de gospodării, în aproximativ șapte luni de implementare.

Valoarea proiectului

– Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA): 53.843.656 lei;

– Valoare eligibilă: 53.773.656 lei;

– Valoare nerambursabilă din PNRR (fără TVA): 44.441.038 lei;

– Valoarea TVA nedeductibilă aferentă valorii nerambursabile, finanțată din Bugetul de Stat: 9.332.618 lei;

– Valoare neeligibilă (inclusiv TVA): 70.000 lei.

Valoarea efectiv realizată și solicitată la plată prin cele 10 cereri de transfer depuse este de 50.220.861,24 lei, din care 41.504.844 lei finanțare nerambursabilă din PNRR.

Durabilitatea investiției

Termenul limită al perioadei de durabilitate a proiectului este 30 iunie 2028. Pe durata acestei perioade, beneficiarii finali au obligația de a menține investiția, de a utiliza corespunzător sistemele instalate și de a permite accesul autorităților competente pentru verificări, audituri și monitorizări.

Date de contact

AMIV ELECTRO SRL – str. Podului nr. 1, sat Sadu, comuna Sadu, județul Sibiu

Telefon: 0725 325 992 | E-mail: robert.nicola@solarprodecoinvent.ro | Web: amivelectro.ro