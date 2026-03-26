Orange Romania aduce Rakuten TV în aplicația Orange TV Go: filme fără abonament lunar

Orange a anunțat, joi, integrarea serviciului de streaming Rakuten TV în aplicația Orange TV Go, extinzând astfel oferta de conținut video la cerere pentru clienții săi din România, conform unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Prin acest parteneriat, utilizatorii au acces la mii de titluri din toate genurile, disponibile în sistem TVOD (Transactional Video on Demand), ceea ce înseamnă că plătesc doar pentru filmele pe care aleg să le vizioneze, fără un abonament lunar.

Orange devine astfel primul operator telecom din România care integrează Rakuten TV în propriul ecosistem digital. Serviciul este disponibil pe web, iOS, Android și pe smart TV-uri, direct din aplicația Orange TV Go.

Noua ofertă include filme recente din cinematografe, producții de Hollywood, dar și titluri clasice sau locale, adresându-se unui public larg, cu preferințe variate. Integrarea tehnică este realizată prin Rakuten TV Enterprise, divizia B2B a platformei, care oferă soluții end-to-end pentru operatori telecom și platforme OTT.

„Oferta noastră de conținut se îmbogățește astăzi cu una dintre cele mai mari librării de filme, disponibile la câteva click-uri distanță, fără a fi nevoie de un abonament dedicat. Toți clienții Orange vor putea accesa platforma Rakuten TV direct din aplicația Orange TV Go”, a declarat Antoine Drevon, Consumer Director la Orange Romania.

La rândul său, Jorge Del Puerto, Director Parteneriate și Business Development Europa în cadrul Rakuten TV, a subliniat că integrarea permite accesul rapid la un catalog extins de conținut, de la cele mai noi lansări până la filme consacrate, fără costuri recurente.

Orange Group are peste 11 milioane de clienți în România și venituri anuale de peste 1,4 miliarde de euro, iar investițiile locale depășesc 4,7 miliarde de euro.

De cealaltă parte, Rakuten Group operează Rakuten TV în 43 de teritorii europene, ajungând la peste 150 de milioane de gospodării, prin aplicații și integrarea directă în televizoare conectate.

