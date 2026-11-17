Gigantul Meta (Facebook) testează o nouă aplicație „spin-off” Instagram, numită Direct, care este destinată pentru mesagerie.

Direct include funcții deja prezente în zona de mesaje a aplicației-mamă, cum ar fi de desenat, stickere și teme, notițe sau efecte de voce.

Aceasta, față de Instagram, poate fi folosită și fără un cont. Utilizatorii fără un cont de Instagram vor putea iniția conversații doar cu alte contacte, care pot fi adăugate prin username sau cod QR.

Sursă: Meta

„Doar contactele tale și persoanele cu care ești deja conectat pot începe o conversație cu tine sau te pot adăuga într-un grup pe Direct. Oamenii pot, de asemenea, să raporteze, să blocheze, să restricționeze sau să elimine contactele oricând, iar noi vom lua măsuri dacă cineva încalcă regulile noastre”, scrie Meta într-un anunț.

Compania spune că integrează și funcții de securitate pentru adolescenți, care pot fi administrați de părinții lor.

Pentru utilizatorii care folosesc noua aplicație cu un cont Instagram, chat-urile între Direct și Instagram sunt sincronizate în ambele aplicații.

Momentan, aplicația este testată în Turcia și Thailanda. Rămâne de văzut dacă va fi lansată și în România în cele din urmă. Cealaltă aplicație-test din Instagram, Instants, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro, încă nu este disponibilă în țară.

Totodată, nu este prima dată când Instagram testează aplicații pentru funcții deja disponibile în platformă. Rețeaua de socializare a testat aplicația „Threads” în anul 2019, prin care utilizatorii puteau comunica doar cu prietenii apropiați, inspirată de rivala Snapchat. Totodată, Instagram a lansat secțiunea și aplicația IGTV ca un competitor pentru YouTube în anul 2018.

De atunci și până acum, „Threads” a fost închisă, iar acum aplicația Meta rivală pentru X/Twitter poartă acest nume, iar IGTV a fost închis și înlocuit, treptat, de secțiunea de Reels.