Holisun, o companie IT fondată la Baia Mare acum 25 de ani, va construi o fabrică de baterii inteligente în Maramureș, printr-o investiție de 5,5 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Compania a semnat contractul de concesiune pentru o parcelă de 9.210 mp în Parcul de Specializare Inteligentă (PSI) Baia Sprie. Aici, va construi o fabrică de sisteme inteligente de management al bateriilor, investiție care se ridică la 5,5 milioane de euro și va genera 30 de noi locuri de muncă, promite Holisun.

„Timp de un sfert de secol am dezvoltat Holisun pas cu pas, din software și cercetare. Fabrica de la Baia Sprie este pasul următor: ducem rezultatele cercetărilor noastre într-un nou produs matur și vandabil. De fapt, acesta este ADN-ul nostru: cercetare și inovare duse până la produse finite”, a declarat Oliviu Matei, fondator Holisun (foto).

Unitatea de la Baia Sprie va avea o capacitate anuală estimată de 20.000 de sisteme inteligente, concepute pentru a optimiza încărcarea și descărcarea bateriilor în funcție de fluctuațiile prețului energiei electrice.

Investiția va fi finalizată până în 2028 și va fi finanțată din fonduri proprii și fonduri regionale, iar Holisun estimează că o va amortiza în 5 până la 10 ani de la punerea în funcțiune. Noii angajați vor fi recrutați în special din rândurile absolvenților de calculatoare, electronică și inginerie electrică, iar angajările vor începe în vara anului 2028. Punerea în funcțiune este estimată pentru începutul anului 2029.

„Am ales Baia Sprie pentru că vrem ca tehnologia făcută de maramureșeni să producă valoare aici, acasă. Astfel, un oraș cunoscut în trecut pentru activitatea minieră devine loc pentru producție bazată pe cercetare”, a adăugat Oliviu Matei.

Odată cu acest proiect, compania spune că se alătură comunității de investitori din PSI Baia Sprie, primul parc de specializare inteligentă din fostul oraș minier, inaugurat pe 24 septembrie 2026 și administrat de Parcuri Industriale Maramureș. Parcul oferă utilități, drumuri de acces și fibră optică, iar cei 9 investitori anunțați până acum însumează proiecte de aproximativ 46 milioane EUR.

Holisun a fost fondată de Oliviu Matei în 2001 și este specializată în dezvoltarea de soluții software personalizate, consultanță IT și servicii de cercetare și dezvoltare. Compania oferă o gamă largă de servicii adresate instituțiilor publice, companiilor mari și IMM-urilor.