Blue, platforma românească de transport în sistem ride-hailing, deținută de frații Dan şi Marius Ştefan, a raportează, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, principalele sale cifre, la 3 ani de când a fost lansat.

Serviciul dezvoltat de Grupul Autonom aniversează trei ani de la lansare cu peste 400.000 de utilizatori înregistrați și peste 1,5 milioane de călătorii fără emisii realizate în București, potrivit sursei citate.

Astăzi, aproximativ 99% dintre călătoriile platformei sunt efectuate cu vehicule electrice.

„Am construit Blue pentru oamenii care își doresc o experiență mai bună, la un preț accesibil. Ne dorim ca, atunci când au nevoie de o mașină, să verifice Blue: cât costă și în cât timp ajunge. Dacă răspundem acestor nevoi și oferim o călătorie plăcută, câștigăm încrederea de a fi aleși din nou. Celor care ne-au oferit această încredere în primii trei ani le mulțumim”, declară Andrei Stancu, CEO și cofondator Blue.

Ecosistemul Blue generează aproximativ 15 milioane de kilometri electrici anual, echivalentul a circa 1.800–2.250 de tone de emisii de CO₂ evitate comparativ cu vehicule convenționale.

În următoarea etapă, Blue spune că se concentrează pe creșterea disponibilității mașinilor, reducerea timpilor de așteptare și păstrarea calității serviciului. „Obiectivul rămâne ca mobilitatea electrică să fie o alegere firească pentru deplasările de zi cu zi”, susține aplicația românească de transport.