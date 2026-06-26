OpenAI (ChatGPT) ar amâna listarea la bursă pe anul 2027 – surse

Producătorul inteligenței artificiale ChatGPT, OpenAI, ar amâna oferta publică inițială (IPO) și listarea efectivă la bursă pe anul 2027, conform unor surse citate de New York Times.

Bancherii care au consiliat firma condusă de Sam Altman ar fi avertizat că volatilitatea acțiunilor din domeniul tehnologiei ar putea slăbi cererea pentru o ofertă. CEO-ul ar fi primit două opțiuni, o listare la bursă în 2027 la o valoare de 1.000 miliarde dolari sau una mai rapidă, dar la o valoare mai mică, potrivit Quartz.

OpenAI a ajuns la valoarea de 852 miliarde dolari în luna aprilie 2026, în urma celei mai mari runde strânse de firma de inteligență artificială, de 122 miliarde dolari, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Inițial, era așteptată să se listeze la bursă anul acesta, alături de Anthropic, care a început procedura de listare la bursă, și de SpaceX, care a avut cel mai mare IPO din istorie, la valoarea de 1.770 miliarde dolari.

Și OpenAI a început procedura la începutul lunii iunie, prin depunerea documentului S-1 confidențial la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), dar a spus că încă n-a decis momentul în care se va lista.