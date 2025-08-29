Ordinul prin care se modifică din nou Formularul 112 - Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în urma primului pachet fiscal al Guvernului Bolojan, a apărut în Monitorul Oficial.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, este vorba despre un Ordin comun al președintelui ANAF, președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, preşedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al preşedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

Prevederile noului ordin se vor aplica începând cu declararea veniturilor aferente lunii august 2025.

Ce modificări apar în Formularul 112

Conform Ordinului, se includ la secțiunile referitoare la indemnizațiile de sănătate (C.2 și E.2), din „Anexa angajator”, informații cu privire la indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă prevăzute la art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, și instrucțiunile de completare a declarației 112 se modifică și ele în consecință.

De exemplu - pe Rândul 1.4 „incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii (cod indemnizație 01-Boală obişnuită) prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii (cod indemnizație 01-Boală obişnuită) eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă.

Reamintim că Legea 141/2025 (pachetul 1 fiscal) a introdus modificări privind concediile medicale.

Referitor la concediile medicale pentru boală obișnuită (cod indemnizație 01), începând cu data de 1 august 2025, cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii se determină în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordat pentru fiecare episod de boală, după cum urmează:

prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul stabilite pentru pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă;

prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 şi 14 zile de incapacitate temporară de muncă;

prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de cel puțin 15 zile de incapacitate temporară de muncă, conform unui comunicat CNAS. De remarcat că în proiectul de ordin este precizat „peste 15 zile”, nu „cel puțin 15 zile”.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru unele boli cardiovasculare se menține la nivelul actual, de 75% din baza de calcul.

Pentru concediile medicale eliberate în cadrul unui episod de boală pentru care certificatele de concediu medical iniţiale au fost eliberate până la data de 1 august 2025, se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data eliberării certificatelor de concediu medical iniţiale, a precizat Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS).

Ordinul se referă și la constribuțiile de sănătate (CASS) pe pensiile peste 3.000 lei, indemnizațiile de șomaj și indemnizațiile pentru mame. În aceste cazuri, instituțiile plătitoare depun declarația 112 și rețin CASS la sursă pentru persoanele asigurate.

Vezi Ordinul comun al ANAF, CNPP, CNAS și ANOFM: