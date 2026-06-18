Nou fond de investiții de 500 milioane EUR pentru companii europene de tehnologii în apărare și dual use

Companiile europene care dezvoltă tehnologii pentru sectorul apărării și dual use (militare și civile) vor putea obține finanțări dintr-un nou fond de investiții franco-german, în valoare totală de 500 de milioane EUR, lansat de două firme de capital private.

Noul fond european de creștere E2D a fost lansat, joi, de firmele de investiții AVP (Franța) și Earlybird (Germania). În echipa Earlybird activează și investitorul român Dan Lupu, cel care a descoperit UiPath, primul unicorn al României.

Cele două firme de capital au strâns bani pentru acest fond de la instituții financiare mari și de la alte companii.

Fondul va fi lansat oficial pe 30 iunie, când este programată prima închidere a campaniei de strângere de capital. Practic, de atunci fondul va putea începe să facă primele investiții în firme de apărare și dual use europene. Ulterior, fondul va continua să acumuleze capital din piață, pentru a-și atinge ținta de 500 de milioane de euro, capitalizare totală.

Earlybird și AVP au rolul de administratori ai fondului E2D.

Noul fond își propune să finanțeze în jur de 20 de companii europene de apărare și tehnologii dual-use, aflate în fază avansată de dezvoltare. Sunt vizate tehnologii care abordează spațiul, aerul, forțele terestre, forțele navale și mediul subacvatic.

Fondul E2D vrea să acorde investiții medii de circa 20 de milioane de euro/companie.

„E2D este lansat într-un moment de impuls politic și strategic fără precedent. Franța s-a angajat la 76 de miliarde € pentru apărare, Germania la 152 de miliarde €, iar UE a prezentat un plan european de apărare de 800 de miliarde € — cea mai mare schimbare structurală a cheltuielilor pentru securitate europeană dintr-o generație. Cu toate acestea, companiile europene de apărare și dual-use aflate în creștere rapidă au fost obligate în mod istoric să apeleze la investitori americani pentru a se extinde, lăsând capitalul, talentul și proprietatea intelectuală în afara continentului. E2D este conceput să schimbe acest lucru” - susțin cele două firme de investiții.

„Apărarea europeană se află într-un punct de cotitură istoric, necesitând o nouă generație de campioni tehnologici pentru a proteja suveranitatea”, a declarat Benoit Fosseprez, General Partner, AVP. „Prin parteneriatul cu Earlybird în această alianță franco-germană, vom putea să ne mișcăm rapid și să investim în companiile care vor avea cel mai mare impact. Cele mai bune companii europene din domeniul apărării au nevoie de investitori care aduc convingere reală în sector și acoperire la nivel paneuropean; exact asta oferă acest parteneriat”.

AVP și Earlybird aduc puncte forte complementare fondului: platforma de investiții transatlantică a AVP și expertiza sa în companii aflate în etapa de creștere, precum și experiența îndelungată a Earlybird în deep-tech-ul european. Echipa de parteneri a fondului include investitori care au investit în tehnologii dual-use și de apărare de peste un deceniu, cu mult înainte ca majoritatea fondurilor europene să poată face acest lucru.

Până acum, investitorii care contribuiau la fondurile de investiții europene aveau restricții în a finanța tehnologii militare, dar acum au început să elimine aceste piedici.

„Așteptăm cu nerăbdare să sprijinim cele mai bune companii europene de deep tech aflate în creștere rapidă, care vor avea un rol esențial în reducerea decalajelor de capabilități în apărare, abordând în același timp piețele comerciale și oferind avantaje operaționale decisive și persistente forțelor armate europene, precum și marilor companii din domeniu. Acest lucru va consolida un ecosistem european mai rezilient și suveran și, în cele din urmă, va genera o valoare superioară pentru investitori”, a adăugat Roland Manger, cofondator Earlybird.

Alianța dintre Earlybird și AVP va oferi companiilor europene eligibile capital la scară largă, dar și acces direct la achizițiile militare și clienții principali. Fondul este asistat de un comitet strategic internațional, format din lideri militari din forțe armate națioanle și NATO, precum și o serie de actori importanți ai industriei europene.