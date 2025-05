Noi titluri de stat Tezaur în perioada mai – iunie 2025. Ce dobânzi anuale pot obține românii

Peste 300.000 de antreprenori fac banking și business prin BT Go

Peste 300.000 de antreprenori folosesc BT Go, aplicația de banking și de business a Băncii Transilvania. Clienții au realizat prin BT Go circa 8 milioane de tranzacții, în valoare de 60 miliarde lei, de la lansarea aplicației în iulie 2023 și până acum. Una din două firme care lucrează cu banca folosește BT Go. „BT Go a...