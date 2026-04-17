Finanțare de 20 de milioane de dolari pentru un startup danez care are și un antreprenor român printre fondatori

Un startup danez, printre fondatorii căruia se numără și un antreprenor român, a anunțat recent că a atras o finanțare de 20 de milioane de dolari de la mari fonduri de investiții internaționale.

Startup-ul de inteligență artificială spektr a anunțat joi, într-un comunicat, că a obținut runda de finanțare de serie A, de 20 de milioane de dolari, condusă de fondul american NEA (New Enterprise Associates), cu participarea unor investitori mai vechi ai companiei, ca Northzone, Seedcamp, PSV Tech și alții.

Banii vor fi utilizați pentru extinderea platformei spektr de conformitate, precum și pentru accelerarea adopției acesteia la nivel global în rândul instituțiilor financiare.

Startup-ul spektr a fost fondat în anul 2023, la Copenhaga, de Mikkel Skarnager (CEO), Jan-Erik Wagner, Jeremy Joly, alături de Ciprian Florescu (CTO).

Inginerul român Ciprian Florescu a absolvit Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2012–2015), iar ulterior a urmat un program de master la Universitatea din Copenhaga (2015–2017).

În Danemarca, el s-a angajat inițial la o companie, iar ulterior și-a lansat propriul startup, alături de alți cofondatori. Startup-ul HelloFlow, care a dezvoltat o tehnologie de verificare a identității, a fost vândut în 2022 către Trulioo, o companie globală din același domeniu.

Ce face startup-ul spektr

Lansat în 2023, startup-ul danez spektr a dezvoltat o platformă de infrastructură pentru conformitate, bazată pe inteligență artificială, destinată băncilor și companiilor fintech. Platforma folosește rețele de agenți AI specializați pentru a automatiza munca manuală din procesele KYC (cunoașterea clientului) și KYB (cunoașterea companiei), de la onboarding până la monitorizare continuă.

Astfel, echipele de conformitate din instituțiile financiare se pot concentra pe luarea deciziilor, nu pe colectarea datelor.

În prezent, aceste echipe pierd încă foarte mult timp analizând manual documente ale companiilor, identificând structuri de proprietate, verificând site-uri și redactând justificări de risc. În ciuda investițiilor făcute de-a lungul anilor în tehnologie de conformitate, majoritatea proceselor KYC și KYB sunt încă realizate de analiști care adună informații din zeci de surse. spektr își propune să schimbe această situație.

Startup-ul urmărește să reducă acest volum de muncă prin platforma sa bazată pe inteligență artificială. Agenții AI pot finaliza analiza în câteva minute, iar echipele de conformitate doar validează rezultatele.

„Tehnologia de conformitate s-a concentrat în principal pe fluxuri de lucru și colectarea datelor”, a declarat Mikkel Skarnager, CEO și cofondator spektr. „Dar adevăratul blocaj a fost mereu munca în sine — cercetarea companiilor, interpretarea informațiilor și documentarea deciziilor. spektr automatizează aceste sarcini prin agenți AI creați special pentru conformitatea KYC și KYB.”

Platforma este deja utilizată la nivel global de bănci, instituții financiare și companii, inclusiv Pleo, Santander Leasing, Mercuryo, Phantom și Monta.