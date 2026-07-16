A scăzut numărul microîntreprinderilor din România. Câte firme au ieșit din regimul fiscal față de anul-record 2022

Numărul firmelor din România care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor a scăzut la 263.787, la finalul primului trimestru din 2026, după noile restrângeri ale regimului fiscal. Față de recordul înregistrat în anul 2022, România are cu aproape 650.000 mai puține microîntreprinderi în sens fiscal. Cele mai multe firme nu s-au închis, ci au trecut la plata impozitului pe profit.

Datele analizate de Profit.ro arată că numărul contribuabililor activi care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a coborât de la 303.715, în decembrie 2025, la 263.787, la 31 martie 2026.

În numai trei luni, aproape 40.000 de firme au ieșit astfel din regimul micro.

De la peste 912.000 de microîntreprinderi la mai puțin de 264.000

Reducerea este mult mai amplă dacă raportarea se face la anul 2022, când numărul firmelor care aplicau regimul fiscal al microîntreprinderilor ajunsese la nivelul-record de 912.875.

Până la finalul lunii martie 2026, numărul acestora s-a redus cu 649.088, adică cu aproximativ 71%.

Declinul a început puternic în anul 2023, când numărul microîntreprinderilor a coborât cu peste 417.000.

Au urmat alte scăderi: cu aproximativ 126.500 în 2024, cu peste 65.000 în 2025 și cu aproape 40.000 în primele trei luni din 2026.

Evoluția reflectă restrângerea treptată a condițiilor în care o firmă poate aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Firmele nu au dispărut. Au trecut la impozitul pe profit

Scăderea numărului de microîntreprinderi nu înseamnă că aproape 650.000 de firme s-au închis în ultimii ani.

În cele mai multe situații, societățile care nu au mai îndeplinit condițiile regimului micro au trecut la plata impozitului pe profit.

Numărul firmelor plătitoare de impozit pe profit a crescut de la 811.993, în decembrie 2025, la 852.408, la finalul lunii martie 2026. Față de anul 2022, această categorie a crescut cu peste 724.000 de contribuabili, potrivit datelor citate.

Diferența este importantă pentru antreprenori: impozitul micro se aplică veniturilor firmei, indiferent de nivelul cheltuielilor, în timp ce impozitul pe profit, cu o cotă de 16%, se aplică diferenței dintre veniturile și cheltuielile deductibile.

Impactul schimbării depinde astfel de marja de profit a fiecărei afaceri.

Pentru firmele cu marje ridicate, trecerea la impozitul pe profit poate însemna o sarcină fiscală mai mare.

Pentru companiile cu cheltuieli mari și profituri reduse, diferența poate fi mai mică sau, în anumite situații, regimul de impozitare pe profit poate fi mai favorabil.

Plafonul micro a coborât de zece ori

Una dintre principalele cauze ale scăderii este reducerea succesivă a plafonului de venituri până la care firmele pot aplica regimul micro. Pragul a coborât de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, apoi la 250.000 de euro în 2025 și la 100.000 de euro începând cu 1 ianuarie 2026.

StartupCafe.ro a prezentat pe larg condițiile, regulile și termenele aplicabile microîntreprinderilor în 2026.

Plafonul de 100.000 de euro se verifică și prin cumularea veniturilor firmei cu veniturile întreprinderilor legate de aceasta. Prin urmare, simpla împărțire a unei afaceri între mai multe societăți nu permite automat menținerea fiecăreia în regimul micro.

O cotă unică de 1%, dar pentru mult mai puține firme

De la începutul anului 2026, firmele care se mai încadrează în regimul micro plătesc o singură cotă de impozitare, de 1% din venit.

A fost eliminată cota de 3%, care se aplica în anul 2025 anumitor microîntreprinderi cu venituri mai mari de 60.000 de euro sau care desfășurau activități în anumite domenii.

StartupCafe.ro a prezentat noul sistem în analiza privind taxele intrate în vigoare în 2026, inclusiv impozitarea microîntreprinderilor, dividendele, câștigurile din criptomonede și noile reguli e-Factura.

Astfel, regimul a devenit mai simplu pentru firmele eligibile, dar aria sa de aplicare s-a restrâns semnificativ prin reducerea plafonului la 100.000 de euro și prin celelalte condiții obligatorii.

Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele în 2026

Pentru aplicarea impozitului de 1% pe veniturile microîntreprinderilor, o firmă trebuie să se încadreze în plafonul de 100.000 de euro și să respecte toate celelalte condiții prevăzute de Codul fiscal.

Printre acestea se află existența a cel puțin unui salariat, depunerea la termen a situațiilor financiare anuale și respectarea regulii potrivit căreia un asociat sau acționar care deține peste 25% din capital poate desemna o singură firmă care să aplice regimul micro.

Firmele care nu mai îndeplinesc condițiile ies din acest sistem și trec la impozitul pe profit, conform regulilor și termenelor legale.

StartupCafe.ro a publicat și clarificările Ministerului Finanțelor privind încadrarea în regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește depunerea situațiilor financiare și îndeplinirea condiției referitoare la salariat.

Pentru firmele nou-înființate, termenul în care trebuie îndeplinită condiția privind existența unui angajat a fost prelungit în 2026 de la 30 la 90 de zile.

Guvernul a relaxat câteva reguli, fără să majoreze plafonul

După restrângerile succesive din ultimii ani, autoritățile au adoptat și câteva modificări favorabile firmelor în 2026.

Veniturile obținute din transferul mijloacelor fixe și al terenurilor nu mai sunt incluse în plafonul de 100.000 de euro, acesta fiind calculat pe baza veniturilor care intră în cifra de afaceri.

A fost permisă și revenirea unei firme la regimul micro începând cu un nou an calendaristic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, indiferent dacă societatea a mai aplicat anterior acest sistem.

De asemenea, veniturile reprezentând bonificațiile acordate de autoritățile fiscale au fost excluse din baza impozabilă, iar firmele eligibile pot beneficia de bonificația fiscală de 3%.

Modificările nu schimbă însă principala cauză a reducerii numărului de microîntreprinderi: plafonul anual de numai 100.000 de euro, de zece ori mai mic decât cel aplicabil în urmă cu câțiva ani.

Regimul micro devine o facilitate rezervată afacerilor foarte mici

Datele arată o schimbare de structură a sistemului fiscal românesc.

În 2022, regimul micro era forma de impozitare utilizată de peste 900.000 de firme. În martie 2026, acesta mai era aplicat de mai puțin de 264.000 de contribuabili activi. Practic, microîntreprinderea fiscală nu mai reprezintă regimul obișnuit pentru majoritatea firmelor mici din România, ci o facilitate destinată unei categorii mult mai restrânse de afaceri, cu venituri anuale sub 100.000 de euro și care îndeplinesc simultan toate celelalte condiții legale.